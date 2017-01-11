Задержан столкнувший мужчину под поезд на "Площади Александра Невского"

Меньше чем за сутки полицейские задержали подозреваемого в убийстве на станции метро "Площадь Александра Невского-2" утром 10 января.

Как стало известно "Фонтанке", подозреваемый – 22-летний гражданин Киргизии. Он подозревается в том, что 10 января в 7.36 на станции метро «Площадь Александра Невского-2» столкнул с платформы на рельсы перед приближающимся поездом своего знакомого – 22-летнего гражданина Узбекистана. Состав не успел затормозить, пострадавший погиб.

То, что падение не было случайностью, полицейские увидели на записях с камер метро.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 (убийство) УК РФ.

Пока иностранец задержан в порядке статьи 91 ( на двое суток) УПК РФ.