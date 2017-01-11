На Васильевском острове скинули в реку горящую машину

В Петербурге неизвестные сначала подожгли, а потом столкнули на лед реки Смоленки автомобиль.

Как стало известно "Фонтанке", 10 января около восьми часов вечера у дома 30 по набережной реки Смоленки неизвестные сначала подожгли легковой автомобиль, а потом столкнули с лестницы парапета в реку.

Прибывший на место происшествия наряд полиции нашел на льду реки обгоревшую машину ИЖ "Ода" без номеров, в салоне никого не было. Сейчас владельца авто устанавливают.