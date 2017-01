Обама выступил с прощальной речью

Соперники Соединенных Штатов, такие как Россия и Китай, вряд ли когда-либо сравнятся с Вашингтоном по влиянию. Об этом заявил в своей прощальной речи президент США Барак Обама. Трансляция его выступления велась на канале Белого дома в YouTube.

«Соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, пока мы не откажемся от того, за что мы выступаем, и не превратимся в еще одну большую страну, задирающую более мелких соседей», — сказал президент США.

Обама призвал американцев сохранять бдительность, но не «поддаваться страху» перед лицом таких вызовов, как террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). «Они [террористы] не смогут победить Америку, если только мы не предадим наши принципы борьбы и нашу конституцию», — добавил он.

В качестве своих достижений на посту президента Обама назвал реформу системы медицинского страхования, восстановление экономического роста, создание новых рабочих мест и спасение автомобильной промышленности США. Среди своих внешнеполитических успехов он упомянул возобновление дипотношений с Кубой, ядерную сделку с Ираном и ликвидацию Усамы бен-Ладена — главаря «Аль-Каиды» (группировка запрещена в РФ).

Уходящий глава Белого дома также заверил, что передача власти избранному президенту Дональду Трампу будет осуществлена на основе демократических принципов.

Свое выступление Обама завершил словами, ставшими лозунгом его избирательной кампании во время выборов 2008 года: «Да, мы можем» (Yes we can). «Да, мы сделали это. Да, мы можем», — заключил он.

Барак Обама, занимавший пост президента в течение двух сроков с 2008 года, покинет Белый дом 20 января. В этот день состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 января назвал итогом второго срока работы Обамы деградацию российско-американских отношений. Вместе с тем в Москве по-прежнему надеются, что в перспективе удастся выйти «на более позитивную траекторию выстраивания отношений с Америкой», добавил он.