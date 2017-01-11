Адвокат Дадина: Ильдара не доставят на заседание в КС

Оппозиционер Ильдар Дадин, заявивший о пытках в карельской колонии ИК-7, скорее всего, не будет присутствовать на заседании Конституционного суда по своей жалобе. Об этом «Фонтанке» 11 января сообщила адвокат активиста Ксения Костромина.

«Секретариат Конституционного суда 10 января сообщил адвокатам Ильдара, что, по мнению КС, его участие в заседании не обязательно, достаточно участия его представителей», – отметила юрист.

По сведениям Костроминой, ещё в 2016 году Конституционный суд направил Ильдару Дадину официальное приглашение на заседание по адресу московского СИЗО, где оппозиционер находился, когда подавал жалобу. Так как с тех пор активиста этапировали в карельскую, а затем и алтайскую исправительную колонию, суд намерен продублировать письмо на новый адрес. Тем не менее, личное участие Дадина в процессе – как с помощью этапирования в Петербург, так и с помощью видеосвязи, – представляется маловероятным, считает Костромина.

Напомним, оппозиционер Ильдар Дадин – первый гражданин России, осуждённый по новой статье 212.1 Уголовного кодекса. Она разрешает давать реальные строки на неоднократные нарушения правил проведения митингов. В марте 2016 года Дадина осудили за подобное поведение на 2,5 года колонии общего режима. В августе оппозиционер подал жалобу на статью 212.1 УК в Конституционный суд. В ноябре 2016 года Дадин заявил о пытках, которым подвергался в исправительной колонии №7 в карельском городе Сегежа. После этого активист пропал. Только 8 января стало известно, что оппозиционера перевели в исправительную колонию №5 в Алтайском крае.

Заседание по делу Дадина Конституционный суд назначил на 24 января. Согласно федеральному закону «О Конституционном суде», авторы заявлений в КС имеют право участвовать в публичном рассмотрении своих дел. Добавим, что супруга Дадина Анастасия Зотова организовала в Facebook своеобразный флешмоб – она пригласила всех желающих прийти на заседание Конституционного суда по делу её мужа. Посетить слушание может любой российский гражданин «при наличии свободных мест по предъявлении паспорта». Для этого также желательно оформить предварительную заявку на сайте КС.