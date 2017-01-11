ПЕН-центр избавился от Пархоменко. Чтобы не прихлопнули

Еще
03:01 11.01.2017
Пришлите свою новость!
01:04
После смерти главы транспортного МВД по СЗФО на службу восстанавливается трижды изгнанный
00:52
Трамп призвал конгресс США сделать всё возможное для отмены Obamacare
00:36
Мутко прокомментировал призыв NADO лишить Россию всех соревнований
00:27
МИД Канады возглавила Христя Фриленд, которой запрещён въезд в Россию
00:16
Американская разведка допустила влияние России на выборах в двадцати странах
00:07
Всемирный банк констатировал, что экономика РФ адаптировалась к низким ценам на нефть
10/01
Реактор бельгийской АЭС остановлен из-за аварии в неядерном блоке
10/01
На «Коле» перед КАД перевернулась цистерна с нечистотами
10/01
СМИ: Кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон является акционером «Яндекса»
10/01
Жилищники отделались выговором из-за падения снега на коляску с ребенком
10/01
Несуществующая республика Сан-Эскобар отменила визы для Польши
10/01
Мировые цены на нефть снижаются
10/01
Антидопинговые организации 19 стран призвали лишить Россию всех соревнований
10/01
Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России
10/01
2016 год был одним из двенадцати самых тёплых в Петербурге
10/01
Крушение Ту-154 может помешать поискам утонувшего корабля в Финском заливе
10/01
ФБР заявляет, что хакеры из России атаковали и Республиканскую партию
10/01
Еврокомиссия одобрила программы сотрудничества Калининграда с Литвой и Польшей
10/01
В Баку снова произошел взрыв на магистральном газопроводе
10/01
В Неве под Большеохтинским мостом ищут упавшего человека
10/01
Депутат Вишневский намерен в суде вернуть городу Исаакиевский собор
10/01
Одного из пешеходов на Обуховской Обороны сбили дважды. Оба погибли на месте
10/01
Глава МИД Великобритании призвал не демонизировать Россию
10/01
СМИ: Киевское «Динамо» потеряло деньги в ходе национализации Приватбанка
10/01
Скончался лидер фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков
10/01
В ДНР рассказали о попытке силовиков прорваться на север Донецка
10/01
Устранение утечки воды на Кибальчича откладывается из-за столба
10/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 10 января
10/01
Чтобы передать Исаакий РПЦ, понадобится согласование Минкульта
10/01
На Обуховской Обороны насмерть сбили двоих пешеходов
10/01
Правительство разрешило "Роснефтегазу" Игоря Сечина не раскрывать отчетность
10/01
Полтавченко: Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен
10/01
Сериал «Теория большого взрыва» оказался на грани закрытия
10/01
В Китае власти отказались лицензировать Pokemon Go
10/01
Запасы наличной валюты у российских банков упали до 4-летнего минимума
10/01
В Пулково не будут отменять рейсы из-за забастовки сотрудников British Airways
10/01
Китайцы незаконно вывозят из России жир лягушки и корень женьшеня
10/01
На Соломоновых островах произошло землетрясение магнитудой 6,7
10/01
В Лондонском университете отказались изучать "белую философию" Платона и Канта
10/01
Глава британского МИДа заверил Трампа в причастности России к кибератакам
10/01
Чемпион Европы по боксу погиб в ДТП
10/01
Роналду: Выиграть Кубок конфедераций — 2017 — мечта
10/01
Lux Express изменил расписание автобусов между Петербургом и Таллином
10/01
Минфин отчитался о сокращении Резервного фонда в 2016 году
10/01
Водолазы МЧС работают на месте предполагаемого крушения корабля
10/01
Жителю Ленобласти пришлось вернуться из Финляндии без собачьего корма
10/01
Белоруссия не стала ограничивать число въездов для граждан 80 стран, которых пустит без виз
10/01
Ученые обещали воскресить нацистских коров
10/01
Съемки фильма перекроют движение в центре Петербурга
10/01
В Петербурге пенсионерка потеряла 500 тысяч в попытке получить компенсацию за БАДы
10/01
Кадыров еще раз проклял Сталина
10/01
В Смольном под Новый год смотрели “Ежика в тумане” и “Даун Хаус”
10/01
«Зенит» подписал контракт с защитником «Волгаря» Сергеем Зуйковым
10/01
ГАТИ рассказала, кого больше всего штрафовали за перекопанные дороги
10/01
На Челиева водители любовались фонтаном холодной воды
10/01
Жители самой красивой деревни России попросили защиты от туристов
10/01
Электронный cервис ЗАГС снова начал принимать заявления на регистрацию брака
10/01
В Иркутске тысячам детей подарили на Новый год червивые конфеты
10/01
Live-акция по мотивам «Шерлока» пройдет в Twitter 10 января
10/01
Выгнувшийся рельс мешает трамваю № 6 доехать до конечной
10/01
Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты
10/01
В Приморском районе поезд насмерть сбил мужчину
10/01
Навальный намерен защищать Носика и Кунгурова в ЕСПЧ
10/01
Объявлено название нового двухтомника Мураками
10/01
Володин предложил обнулять законопроекты прошлых Дум
10/01
Молло подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года
10/01
ЕСПЧ обязал школьниц-мусульманок посещать бассейн вместе с мальчиками
10/01
В Турции смертника застрелили у входа в здание полиции
10/01
В Петербурге суд приехал к предполагаемому серийному налетчику-«молотобойцу» в больницу
10/01
Фигурант дела об обналичивании 23 млрд рублей получил 3,5 года колонии
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
11.01.2017 02:28
0 Комментариев

ПЕН-центр избавился от Пархоменко. Чтобы не прихлопнули

Журналиста Сергея Пархоменко исключили из Русского ПЕН-центра «за политизацию». В чём он провинился перед коллегами по правозащитной работе – выясняла «Фонтанка».
ПЕН-центр избавился от Пархоменко. Чтобы не прихлопнули

С 10 января журналист, публицист, один из создателей «Диссернета» и проекта «Последний адрес» Сергей Пархоменко исключён из Русского ПЕН-центра, объединяющего собратьев по перу. Свободомыслящие литераторы единогласно изгнали «провокатора с Болотной площади» с формулировкой «за враждебную деятельность». Протокол общего собрания с подробными разъяснениями причин исключения Сергея Пархоменко опубликован на сайте Русского ПЕН-центра.

Поскольку документ составляли мастера слова, процитируем его фрагмент с сохранением авторского слога, пунктуации и согласования падежей:

«За отступление от непреложных принципов, заключенных в Хартии Международного ПЕН-клуба, систематическое невыполнение требований настоящего Устава, за провокационную деятельность, несовместимую с целями и задачами Русского ПЕН-центра, и высказывания, задевающих честь и достоинство личности – прекратить членство С. Пархоменко в Русском ПЕН-центре с 10.01.2017».

Причины исключения есть в приложении к протоколу. Журналист Пархоменко вступил «в писательскую организацию лишь для того, чтобы разрушить её изнутри». Он нарушает Устав, противоречит Хартии международного ПЕН-движения, поставляет прессе «лживые, тенденциозные сведения», а сейчас вдобавок ещё и находится в Америке, где «не прекращает своей враждебной Русскому ПЕН-центру деятельности» и «плюёт на мнение большинства его членов». А также отрицает устав организации. «Подобных политиканов», добавляют писатели, не устраивают гражданская позиция ПЕН-центра и его «следование заветам Джона Голсуорси, Анатолия Рыбакова».
Одним из тех, кто голосовал за исключение Пархоменко, был член исполкома ПЕН-центра, советский и русский поэт Константин Кедров. Он говорит, что Пархоменко и его единомышленники давно позволяли себе «странные публикации от лица ПЕН-клуба».

- Они высказывали свои политические взгляды и политические убеждения, это навлекло на центр гонения, – сетует Константин Кедров. – Вы видели заявление Пушкова о том, что мы… агенты? После этого на нас обрушилось Министерство юстиции с проверкой, нам было сказано, что мы работаем с нарушениями закона. И вот когда мы попытались выяснить, в чём состоят нарушения, нам показали высказывания Пархоменко. А мы ведь хотим уйти как можно дальше от политики – и как можно ближе к свободе слова.

Согласья нет

Русский ПЕН-центр – часть Международного ПЕН-клуба, который в 1920-е годы создал Джон Голсуорси. В перечне тех, кто в разное время состоял в клубе и возглавлял его, можно прочесть имена, известные всем по книжным полкам: Генрих Бёлль, Томас Манн, Герберт Уэллс, Бернард Шоу, Гарольд Пинтер, Вацлав Гавел, Гюнтер Грасс, Салман Рушди. Изначально клуб создавался как неполитическое объединение литераторов.

- Это была организация, которая проповедовала уважение между людьми, свободное общение писателей, гуманистические традиции, – рассказывает член Русского ПЕН-центра, переводчик Ольга Дробот. – Попытки отделить гуманизм от политики потерпели крах, когда в Германии пришли к власти нацисты. Оказалось, что это невозможно, когда есть законы, ограничивающие свободу. В германском ПЕН-центре произошёл раскол.

После Второй мировой войны, продолжает Ольга Дробот, хартия Международного ПЕН-клуба была дополнена новым пунктом. Он обязывает членов движения бороться за свободу слова, за права человека, против военной риторики, влиять в этом на свои правительства.

Сейчас на сайте клуба приведены слова одного из его президентов – писателя Артура Миллера: «ПЕН может быть забыт, когда политики покончат с репрессиями и насилием» (http://www.pen-international.org/who-we-are/). Там же публикуются петиции в защиту свободы слова в Китае, сводки об арестах журналистов в Турции и поэтов в Иране. ПЕН-клуб учредил День писателя-заключённого, проводит правозащитные кампании.

В Советском Союзе попытку создать подобное объединение первым предпринял писатель Владимир Войнович в 1975 году. Закончилась она разъяснительной беседой на Лубянке. В 1989 году Русский ПЕН-центр удалось организовать. Возглавил его писатель Андрей Битов, в исполком входили Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Алексей Симонов.

- В конце 1990-х – начале 2000-х Русский ПЕН был довольно боевой организацией, – продолжает Ольга Дробот. – Они защищали журналиста Григория Пасько, они приняли резолюцию, осуждавшую войну в Чечне.

Сергей Пархоменко считает, что со временем писатели слишком успокоились.

- Русский ПЕН-центр превратился в маленькое подобие Союза писателей, – говорит он. – К членству в центре стали относиться соответственно. Когда ты, например, идёшь получать визу, ты можешь принести оттуда справку.

В 2013 году работа Русского ПЕН-центра оживилась: вице-президентом стала Людмила Улицкая. По её «призыву», как позже скажет вовсе без одобрения тогдашний президент клуба Андрей Битов, в ПЕН вступило много новых людей. В том числе – журналисты, которых прежде писатели сторонились. С тех пор главная претензия к «призыву Улицкой» – чрезмерное увлечение политикой. Но политизировалась вся страна: наступило время Крыма и Донбасса. И как раскололось общество – так раскололось и сообщество «инженеров человеческих душ».

Пархоменко

Сергей Пархоменко стал членом Русского ПЕН-центра тоже во время «призыва Улицкой». Напомним, что журналист, когда-то главный редактор журналов «Итоги»  и «Вокруг света», сегодня – не только создатель «Диссернета» и ведущий аналитической программы на «Эхе Москвы». Он, например, был в числе первых расследователей, указавших точное место запуска ракеты, которой в Донбассе был сбит малазийский «Боинг».

- В 2013 году, после того как одним из вице-президентов стала Людмила Улицкая, ситуация в ПЕН-центре стала меняться, – рассказывает Пархоменко. – Улицкая начала делать больший упор на правозащитную работу. В ситуациях, когда молчать было невозможно, члены ПЕН-центра – 60, 80 человек – начали публиковать заявления. О том, например, что произошло в Москве с Библиотекой украинской литературы. О поытках объявить иностранным агентом общество «Мемориал». По поводу Надежды Савченко, Олега Сенцова. Люди, которые их подписывали, вели себя очень аккуратно. Это были заявления членов Русского ПЕН-центра, но никто не писал, что весь ПЕН что-то заявил. В какой-то момент начали присоединяться и другие организации – Вольное историческое общество, Общество научных работников.В самом ПЕН-центре утверждают, что исполком никогда не отмалчивался по поводу упомянутых событий. Просто официальные заявления были более… дипломатичными.

- Мы тоже, например, делали заявление в поддержку Олега Сенцова, – говорит Константин Кедров (это заявление действительно есть на сайте Русского ПЕН-центра – http://www.penrussia.org/new/2016/7688). – Но я же писатель. Как я могу делать заключения об уголовном деле? Мы просили подойти объективно, рассмотреть. Да – мы должны обращать внимание на нарушения прав. Но писательскими средствами!

Осенью 2014 года Людмила Улицкая покинула ПЕН-центр. В 2015-м вышли поэт Игорь Иртеньев, писатель Лев Тимофеев, журналисты. В 2016-м прекратил членство в клубе Виктор Шендерович. Но многие продолжали свою активность, и наибольшую, видимо, Сергей Пархоменко. Теперь его обвиняют в том, что он-то и подбивал остальных.

- Я с удивлением читаю, что Сергей Пархоменко сколотил какую-то шайку, – реагирует на это Ольга Дробот. – Это обидно. Мы взрослые люди с собственным мнением, нас совершенно не надо «сколачивать». Если мы хотим выступить против какой-то несправедливости, мы подписываем заявления своими именами. И каждый вправе добавить, что он – член Русского ПЕН-центра. Тем более что одновременно мы члены международного клуба, а он формулировал позицию по делу Олега Сенцова достаточно ясно. Он даже проводил кампанию, призывая писать письма в поддержку политзаключённого. Только на сайте русского центра мы об этом не узнали.

Горошек на гарнир

Активность новичков всё больше раздражала руководство ПЕН-центра. Новички всё больше удивлялись методам руководства. Перед отчётно-выборным собранием, назначенным на 15 декабря минувшего года, они сунулись в святая святых организации – её Устав. Ту его часть, где описана процедура выборов президента и исполкома.

- Исполком выбирает двух кандидатов на пост президента, один из них выбирается – и дальше, в свою очередь, выдвигает список членов исполкома, за которых так списком и голосуют, – описывает процедуру Ольга Дробот. – Остальные члены ПЕНа в этой интересной комбинации исполняют роль горошка на гарнир. Нам это показалось странным: если организация борется за свободу слова, она, казалось бы, и внутри себя должна быть устроена демократически. Но так это было описано в Уставе, опубликованном на сайте ПЕНа.

Когда эту странность начали обсуждать со «старожилами», рассказывает писатель, сценарист Марина Вишневецкая, кто-то вспомнил, что раньше выборы вроде бы проходили иначе.

- Тогда мы взяли в налоговой инспекции устав, зарегистрированный в Минюсте, и стали сравнивать с тем, что висит на сайте, – говорит писатель. – В том, что зарегистрирован, было сказано: и президента, и членов исполкома может на собрании предложить любой член клуба. Из редакции, вывешенной на сайте, эти пункты исчезли. С этим мы пришли на общее собрание. Но нам не дали слова.

История с попыткой опротестовать процедуру выборов была, видимо, предпоследней каплей. А последней, считает Сергей Пархоменко, стало новое заявление членов ПЕН-центра с просьбой к президенту помиловать Олега Сенцова.

- Тут Русский ПЕН-центр закричал, что ни о чём таком не просил, – говорит Пархоменко. – Тогда я написал, что это совершенно позорная история. И они решили от меня избавиться.

На собрании 28 декабря исполком Русского ПЕН-центра единогласно постановил: Пархоменко исключить. Трещину, которая вызревала в рядах писателей и гуманистов с 2014 года, это, видимо, добило. Клуб покинули Сергей Гондлевский, Владимир Войнович, Лев Рубинштейн. О намерении выйти заявил Денис Драгунский. Ещё 30 человек готовы присоединиться (https://russianpenmembers.wordpress.com/author/russianpenmembers/).

Александр Городницкий и "работа на два фронта"

Среди тех, кто проголосовал за исключение Сергея Пархоменко, был поэт, бард и учёный Александр Городницкий – вице-президент Русского ПЕН-центра. «Фонтанка» обратилась к нему с просьбой объяснить, с чем это связано.

- Александр Моисеевич, в чём именно претензии к Сергею Пархоменко?

– Мне очень грустно от этих событий. Я отношусь к Сергею Пархоменко и ко всему, что он делает, с большим уважением. С ним связаны разоблачения по поводу липовых диссертаций, у него вообще большой «послужной список», он – на месте. Но почему-то он взял курс на обличение исполкома ПЕНа, обвинял их, что они лижут зад начальству, говорил, что надо радикальнее выступать по разным вопросам, в том числе – политическим. В клуб входят люди разных взглядов, часто противоположных. А Пархоменко и другие люди выступали от имени всего ПЕНа. Это неправильно.

- Они говорят, что подписывались как члены ПЕНа, но не выступали «от имени».

– Вот этого я не берусь комментировать. Не знаю.

- При этом сам клуб, как говорят ваши оппоненты, по многим темам отмалчивался.

– Это неправда. По поводу гонений на Библиотеку украинской литературы, например, у нас было несколько писем и выступлений. То же самое – по поводу Надежды Савченко. То же самое – по поводу Олега Сенцова. Все обвинения в том, что мы «лижем задницу начальству», несправедливы. Как вице-президент Русского ПЕНа, я сам подписывал документы, я всегда выступал в поддержку таких инициатив.

- Тогда в чём, собственно, разногласия? Только в риторике, в словах?

– В Уставе клуба есть такой пункт: о прекращении членства решением исполкома путём тайного голосования. При наличии достоверных свидетельств о деятельности члена ПЕН-центра, несовместимой с целями и задачами, и совершение поступков, порочащих его честь и достоинство. Сергей Пархоменко, к сожалению, не раз делал такие заявления. Он пишет в таких выражениях: «фальсификация устава», «профанация выборов» и так далее. Таких примеров много. Мы от этого устали.

- Если бы дело было только в Сергее Пархоменко, можно было бы с вами соглашаться. Но с осени 2014 года ПЕН покинули многие.

– Об этом я очень сожалею. Я очень люблю Улицкую, она замечательный писатель. Но к ней были претензии в том, что она приняла много журналистов, что не было предусмотрено Уставом. А в 2014 году на конгрессе в Киеве делала довольно радикальные заявления от имени ПЕНа.

- Причины разные, но если уходит такое количество таких литераторов…

– Дело не в количестве.

- Вот именно, что в качестве.

– Да, в качестве. Когда уходят такие люди, как Улицкая и Лев Рубинштейн, это очень грустно. Но что делать?

- Может быть, не всё в порядке с самим центром?

– Русский ПЕН – правозащитная организация, которая очень многим помогает. А многим она – бельмо на глазу. Попытки радикалов превратить её в оппозиционную политическую партию могут привести к тому, что ПЕН просто прихлопнут. Здесь надо очень бдительно смотреть во все стороны. Это единственная возможность сохранить ПЕН.

- Если при таком расколе он сохранится, то во что превратится?

– Такого раскола не было до 2014 года. До прихода этой «бригады» журналистов. У нас и прежде были люди, с которыми сложно разговаривать. Как Юнна Мориц, например: впадала в другую крайность. Но трещины не было. Она появилась с приходом журналистов. Это трещина между писателями, старающимися сохранить ПЕН как правозащитную структуру вне политики, и журналистами, которые требуют радикальных действий.

- Журналисты оказались слишком политизированы для писателей?

– Они оказались абсолютно слишком политизированы! Пархоменко очень хороший журналист и организатор. И в Петербурге есть автономная организация, которая, как и он, требует более радикальных действий. Но… Прекратить работу Русского ПЕНа можно очень легко. Можно предъявить нам невыполнимые требования или объявить иностранным агентом. Тем более, что мы -  филиал международного клуба, хотя никаких денег не получаем.

- А что это за история с вашим уставом, у которого оказались две версии?

– Всё очень просто. У нас есть второй устав, который ещё нужно зарегистрировать, но уже несколько лет весь ПЕН по нему живёт. Мы консультировались с юристами. Тот, что зарегистрирован, устарел. На выборах все демократические нормы соблюдены.

- Собственно, зачем нужен ваш ПЕН?

– Задача ПЕН-центра – защита прав людей пера: писателей, журналистов, всех, кто что-то пишет и может пострадать за свои слова. Но мы не хотим превращаться в оппозиционную политическую партию, потому что нас прихлопнут – и мы просто не сможем заниматься правозащитной деятельностью. Конформизм, трусость, лизание задницы – чего только мы не выслушаем ещё от наших оппонентов. К этому надо относиться спокойно, если мы хотим сохранить Русский ПЕН. А то нас уже некоторые чиновники называют «антирусский ПЕН». Вы же видите только один фронт, а у нас их, на самом деле, два.

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»

Справка:

Полити́ческая проститу́тка — политическое клише, используемое для обозначения беспринципного политического деятеля, готового поступиться честью, совестью, долгом (перед народом и отечеством) и другими высокими ценностями ради собственной выгоды. Автор выражения доподлинно неизвестен.

Выражение было типично для языка публицистов начала XX века. Широкую известность выражение получило после выхода в 1937 году фильма «Ленин в Октябре». В одном из эпизодов фильма Ленин, прочитав статью Каменева и Зиновьева, восклицает: «Вот полюбуйтесь, товарищ Василий, как эти святоши, эти политические проститутки нас предали. Предали партию, выдали планы ЦК!»

(материал из Википедии)


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Mrfin
30.12.2016 14:56

В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin

Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23

Tele2 упакует новогодние подарки

Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00

Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание

Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ПЕН-центр избавился от Пархоменко. Чтобы не прихлопнули
После смерти главы транспортного МВД по СЗФО на службу восстанавливается трижды изгнанный
Трамп призвал конгресс США сделать всё возможное для отмены Obamacare
МИД Канады возглавила Христя Фриленд, которой запрещён въезд в Россию
Американская разведка допустила влияние России на выборах в двадцати странах
Несуществующая республика Сан-Эскобар отменила визы для Польши
Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России
ФБР заявляет, что хакеры из России атаковали и Республиканскую партию
Еврокомиссия одобрила программы сотрудничества Калининграда с Литвой и Польшей
Глава МИД Великобритании призвал не демонизировать Россию
ПЕН-центр избавился от Пархоменко. Чтобы не прихлопнули
Исаакиевский собор: храм при музее или музей при храме
Что знает разведка США о "русских хакерах"
Сергей Шелин: «У большинства увял экстаз, у меньшинства притупился гнев»
Петроград - Петербург от А до Я накануне 17-го...
Марк Солонин: «Люди живут с головой, вывернутой на спину»
Best [Фонтанка.Офис] 2016
Б - буквально
Расшифровка года - Вагнер
Здравствуй, праздник Rolls-Royce
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как дым отечества несладок...

Завершилась 21-летняя реставрация Троицкого собора

Михаил Огнев/

Петербуржцы после новогодних каникул обвалили сайт ЗАГС

В Петербурге после столкновения двух грузовых поездов будут судить машиниста

В смертельном ДТП с волком на «Коле» пострадали трое

Фото: Антон Ваганов / ДП

Бесплатный съезд: Дальнобойщики против платного проезда по ЗСД

Новости компаний
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00
Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание
Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25
Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна
Тематический интернет-магазин СПБ-Матрас.Ру, специализирующийся на товарах для сна, матрасах и кроватях, представил новый каталог спальной продукции, куда вошли модели популярных отечественных и европейских фабрик
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
КЕЙ
13.12.2016 09:00
КЕЙ назвал must-have подарков к Новому 2017 году
Поиск идей для новогодних подарков — задача не из легких. Однако, если обратить внимание на технологичные подарки, найти подходящее решение будет значительно легче.
Tele2
08.12.2016 12:36
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 объявили победителей Всероссийского конкурса детских социальных проектов
В Москве названы имена победителей конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам − 2016», который проходил при поддержке Tele2.
«МегаФон»
05.12.2016 15:19
Министерство культуры РФ и компания «МегаФон» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов
Министерство культуры РФ и «МегаФон» расширяют сотрудничество, в рамках которого будут реализованы инвестиционные проекты в области объектов культурного наследия в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
Tele2
01.12.2016 10:37
Tele2 открыла kioZk
Абоненты Tele2 получили неограниченный доступ к электронным версиям журналов ведущих российских издательств. Для своих клиентов оператор подготовил выгодное предложение – возможность бесплатно читать периодические издания с помощью сервиса kioZk на 7 дней.
#ЩедрыйВторник
28.11.2016 17:42
Помогать легко: Tele2 и фонд «Навстречу переменам» приглашают на «#ЩедрыйВторник»
Уже завтра, 29 ноября, в России впервые пройдет международная акция «#ЩедрыйВторник».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.