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11.01.2017 01:04
1 Комментариев

После смерти главы транспортного МВД по СЗФО на службу восстанавливается трижды изгнанный

Смольнинский суд Петербурга рассматривает иск бывшего подполковника транспортной полиции, оспаривающего свое увольнение из МВД в 2016 году. Фактически его уволил скончавшийся на днях начальник Управления на транспорте МВД по СЗФО, Сергей Кострыкин. Правда, до этого его уже дважды выгоняли из органов за тротил и грабеж. В транспортной полиции одни говорят, что пришла новая команда и мнение на опальных сотрудников меняется, другие – все решится в правовом поле. Однако, Фонтанке» ясно, что в главном офисе ведомства Петербурга – не все спокойно.

По информации «Фонтанки», 10 января 2017 года судья Смольнинского суда Петербурга отложил решение по иску бывшего подполковника Ратушного к Управлению на транспорте МВД по СЗФО до 24 января. Несмотря на незначительность этого факта, «Фонтанка» увидела за ним цепь событий, которые говорят о невидимых с улиц города процессах на объектах Управления на транспорте МВД по СЗФО.

Напомним, что 8 января 2017 года скоропостижно скончался начальник Управления на транспорте МВД по СЗФО, полковник Сергей Кострыкин, похороны которого состоятся сегодня, 11 января. 9 января 2017 года исполняющим обязанности ведомства стал начальник полиции, полковник Дмитрий Курсанов. Но, как известно, порой любое кадровое решение на столь высоком уровне тянет за собой изменение кадровой политики. Разумеется, об аналогичных процессах тут же заговорили и в Управлении на транспорте МВД по СЗФО.

В данное время, точкой отсчета является до сегодняшнего дня незаметный судебный процесс в Смольнинском суде Петербурга. По данным «Фонтанки», в октябре 2016 года в суд подал иск уволенный в конце сентября прошлого года подполковник Сергей Ратушный. Бывший сотрудник не согласился с решением о своем увольнении и оспаривает его.

«Фонтанка» узнала любопытную биографию подполковника Ратушного.

Он начал служить в 1992 году, а уже в июле 1993 года был задержан прокуратурой Выборгского района Петербурга после обыска в его квартире, где были обнаружены тротиловые шашки и незарегистрированные ружья. Тогда он был уволен из МВД первый раз с формулировкой – «за совершение поступков, несовместимых с нравственными качествами сотрудника». Однако, после прекращения уголовного дела, был восстановлен на службе.

В 1997 году он вновь был задержан и арестован уже прокуратурой Калининского района Петербурга по подозрению в совершении грабежа. После чего вновь был уволен с предыдущей формулировкой, касающейся нравственных качеств. Тем не менее, вновь был принят в ряды МВД.

Иронией в дальнейших характеристиках является фраза из служебной характеристики (есть в распоряжении нашего издания): «в период с 2001 по 2010 год наблюдалась положительная динамика служебной деятельности Ратушного». Таким образом, в 2013 году он становится заместителем начальника полиции по охране общественного порядка линейного отделения в Пулково. И тут опять система фиксирует недостатки, выразившееся в туманной фразе – «использовал подчиненный личный состав для выполнения несвойственных задач» (Здесь «Фонтанка» предполагает, что речь идет о неформальной связи этого личного состава с нелегальными таксистами в аэропорту, которых ни при какой власти пока изжить и не удалось). И, наконец, руководство снова считает, что «согласно психологическим характеристикам подполковник Ратушный по характеру не уравновешен, конфликтен и со вспышками гнева». Судя по всему, после чего его «добровольно-принудительно» отправляют в отставку в третий раз, но уже за подписью начальника линейного отдела «Пулково». Хотя в отличии от двух предыдущих, официальная причина мирная – «по достижению предельного возраста».

Как стало известно нашему изданию, уже 9 января, на следующий день после смерти начальника Управления на транспорте МВД по СЗФО Сергея Кострыкина, бывший подполковник Ратушный пришел к руководству Управления с просьбой вернуть его обратно на службу. С этого места по Управлению ходят две версии.

Первая, что якобы начальник Управления кадров СЗТУ, Гусимов дал ему положительную характеристику. Вторая – ему было логично указано, что если Смольнинский суд примет его доводы, то его, естественно, восстановят в правах.

По мнению собеседников «Фонтанки» из числа сотрудников Главка транспортной полиции, «все смотрят на судьбу Ратушного». «И если его возвратят, то это лучше всего покажет новый курс нового руководства», – заявил нам один из старших офицеров Управления.

Все же «Фонтанка» постаралась понять, отчего восстановление одного подполковника становится важным для ведомства уровня СЗФО, где работают тысячи сотрудников. Как нам объяснили, все дело в аэропорте «Пулково», где при всем уважении к различным службам безопасности, есть еще место для контрабандных каналов янтаря из Калининграда. Что касается поборов с такси, то по сравнению с предыдущим товаром – это мелочи, хотя и достигающие объема под 2 миллиона рублей ежемесячно.

Также «Фонтанка» узнала, что в ближайшее время сотрудниками УФСБ по Петербургу и Ленобласти будут изучаться корректность деклараций о доходах, поданных высшими должностными лицами СЗТУ за прошедшие пару лет. Данная инспекция вызвана информацией о том, что жены некоторых сотрудников покупали в банках очень крупные суммы долларов.

Все предыдущее говорит о том, что возможно система транспортной полиции Северо-Запада в ближайшее время будет генерировать новости, не связанные непосредственно с возложенными на нее функциями.


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комментарии пользователей (1)
lanflex
11 января 2017 г. 02:17
информацией о том, что жены некоторых сотрудников покупали в банках очень крупные суммы долларов. — все все знали, просто информация ждала своего часа, борьба вышла на новый уровень
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