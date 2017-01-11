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11.01.2017 00:52

Трамп призвал конгресс США сделать всё возможное для отмены Obamacare

Избранный президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в конгрессе страны сделать все возможное для скорейшей отмены программы медицинского страхования Obamacare, которая была принята нынешним главой государства Бараком Обамой, пишет The New York Times.

По словам Трампа, Obamacare стала катастрофой. При этом миллиардер хочет, чтобы голосование в конгрессе по отмене программы состоялось уже на следующей неделе. Кроме того, республиканец подчеркнул, что разработка новой программы медстрахования будет разработана «очень быстро или одновременно» с отменой Obamacare.

«Не будет такого, что после отмены придется ждать два года до новой программы», — заключил политик.

Ранее член бюджетного комитета сената США республиканец Майк Энци представил резолюцию об отмене Obamacare. Позже избранный вице-президент США Майкл Пенс назвал отмену Obamacare первой задачей, которую будет решать на посту президента Дональд Трамп.

 

Источник: Газета.ру


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