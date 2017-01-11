Трамп призвал конгресс США сделать всё возможное для отмены Obamacare

Избранный президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в конгрессе страны сделать все возможное для скорейшей отмены программы медицинского страхования Obamacare, которая была принята нынешним главой государства Бараком Обамой, пишет The New York Times.

По словам Трампа, Obamacare стала катастрофой. При этом миллиардер хочет, чтобы голосование в конгрессе по отмене программы состоялось уже на следующей неделе. Кроме того, республиканец подчеркнул, что разработка новой программы медстрахования будет разработана «очень быстро или одновременно» с отменой Obamacare.