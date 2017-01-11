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11.01.2017 00:16

Американская разведка допустила влияние России на выборах в двадцати странах

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил о том, что Россия пыталась повлиять на выборы по меньшей мере в двух десятках стран, сообщает Reuters.

Об этом глава силового ведомства рассказал на слушаниях в комитете сената по разведке. Он добавил, что «Россия продолжает быть смелым игроком в киберпространстве по всему земному шару». Названий стран и каких-либо других подробностей Клэппер не привел.

Ранее американские сенаторы Джон Маккейн, Бен Кардин и Роберт Менендес объявили о готовности законопроекта с пакетом санкций против России за якобы вмешательство в президентские выборы США.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное введение «антихакерских» санкций от Вашингтона является продолжающейся попыткой нанести урон отношениям США и России.

Источник: Газета.ру


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