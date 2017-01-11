Всемирный банк констатировал, что экономика РФ адаптировалась к низким ценам на нефть

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России на 2017 год до 1,5% против 1,4% в июньском прогнозе, следует из обзора Global Economic Prospects. Адаптация к низким ценам на нефть завершена, полагают экономисты Всемирного банка.

Прогноз на 2018 год снижен на 0,1 процентный пункт – с 1,8% роста до 1,7%. В 2019 году экономика России, по оценкам экономистов Всемирного банка, может вырасти на 1,8%.

«В России стабилизация цен на нефть и ответные меры правительства – плавающий курс, докапитализация банковского сектора и вливание ликвидности – улучшили краткосрочный прогноз, содействовало восстановлению уверенности и стабилизации финансовой системы», — говорится в документе.

Падение ВВП в 2015 году по пересмотренной оценке Росстата составило 3%. По итогам 2016 года Минэкономразвития ожидает падение экономики на 0,5%. По прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП в этом году составит 0,6%, в 2018 году — 1,7%, в 2019 году — 2,1%.