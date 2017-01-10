Реактор бельгийской АЭС остановлен из-за аварии в неядерном блоке

Один из реакторов бельгийской АЭС «Дуль» во Фландрии остановился во вторник из-за аварии в неядерном блоке станции, работник получил серьезные ранения, сообщает 10 января издание Echo со ссылкой на официального представителя компании-оператора АЭС Engie-Electrabel.



Около 15.30 мск в неядерной части реактора произошел выброс пара в машинное отделение. Администрация связывает его с «нештатной ситуацией», связанной с работой высоковольтной линии. В связи с инцидентом произошла автоматическая остановка реактора.



Сотрудник субподрядчика компании, находившийся в машинном отделении, получил ожоги.



«Этот человек серьезно ранен, но его жизнь находится в безопасности», — сказал представитель Engie-Electrabel.



По информации издания, реактор планируется вновь запустить уже в среду, 11 января.