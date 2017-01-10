СМИ: Кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон является акционером «Яндекса»
Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон является владельцем акций Yandex NV, материнской компании российского «Яндекса», пишет телеканал NBC News со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции финансовые отчеты.
Согласно сообщению, бывший глава крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil является одним из инвесторов в российские и китайские технологические активы. Так, он владеет пакетами акций в китайских Alibaba и Baidu, а также в Yandex NV, отмечает телеканал.
При этом доля в российском активе значительно ниже, чем в китайских: 1-15 тысяч долларов против 109-361 тысяч долларов, отмечает телеканал. Общая стоимость активов будущего госсекретаря оценена телеканалом примерно в 500 миллионов долларов.
«Яндекс» – публичная компания с 2011 года, большинство наших акций торгуется на Nasdaq, и любой инвестор может купить наши акции», — сказал РИА Новости PR-директор интернет-компании Очир Манджиков.