Жилищники отделались выговором из-за падения снега на коляску с ребенком

Прокуратура Петербурга провела проверку УК «Возрождение» и выявила нарушения в обеспечении безопасности жизнедеятельности граждан до начала уборки снега с крыш. Об этом вице-губернатор Николай Бондаренко сообщил депутату ЗакСа Алексею Цивилеву в ответ на депутатский запрос.

Напомним, депутат обращался к властям в связи с инцидентом, произошедшим утром 17 ноября на Васильевском острове у жилого дома 6 по Волховскому переулку. Женщина везла 3-летнюю дочь в детский сад, рядом с ними с крыши упал кусок спрессованного снега со льдом, осколки которого попали в голову малышке. Девочку доставили в больницу Раухфуса с подозрением на сотрясение головного мозга.

Как говорится в ответе вице-губернатора, начальнику домоуправления Буцковской объявлен устный выговор.

Касательно другого инцидента, произошедшего в тот же день, когда на Большом проспекте с крыши одного из корпусов Нахимовского училища снег упал прямо в коляску с годовалой девочкой, вице-губернатор не смог ответить депутату, сославшись на то, что здание находится в ведении Минобороны.

Также чиновник Смольного сообщил, что в Петербурге порядка 5 тысяч зданий являются потенциально опасными с точки зрения снегообразования на кровлях, контроль за соблюдением техники безопасности до и во время их уборки ведут администрации районов и жилищный комитет.