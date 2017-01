Несуществующая республика Сан-Эскобар отменила визы для Польши

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский стал объектом шуток пользователей социальных сетей, в том числе оппозиционных политиков, из-за «встречи» с коллегой из страны, которая не существует.



Ващиковский в настоящее время находится с визитом в Нью-Йорке, где проводит ряд встреч, цель которых — продвижение кандидатуры Польши в непостоянные члены Совета безопасности ООН. «У нас есть возможность (провести) почти 20 переговоров с разными министрами. С некоторыми, как например (странами) на Карибах, впервые в истории нашей дипломатии. Например, с такими странами, как Сан-Эскобар или Белиз», — рассказал Ващиковский о внешней политике страны телеканалу Polsat.



Намерение министра встретиться с коллегой из несуществующей страны Сан-Эскобар мгновенно стало одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях в Польше. В Twitter оперативно появился аккаунт Демократической республики Сан-Эскобар, в котором за последние несколько часов появились сообщения об отмене визового режима с Польшей, запуске авиасообщения, а также поддержке кандидатуры Варшавы в СБ ООН. Интернет-пользователи публикуют коллажи с использованием фотографий Пабло Эскобара, предполагают, что президентом этой страны является Ярослав Качиньский (лидер правящей партии «Право и справедливость») и рекомендуют ее для туризма.

#SanEscobar State Council introduces a visa-free regime with Poland, and a visa requirement for @SealandGov citizens, starting Jan 15th.