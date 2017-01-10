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10.01.2017 22:56

Антидопинговые организации 19 стран призвали лишить Россию всех соревнований

Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов, сообщается в релизе ассоциации по итогам саммита в Дублине.

«С новыми неопровержимыми доказательствами существования в России системы сокрытия допинга, которые выявил Ричард Макларен и его комиссия, руководящая группа NADO призывает к исключению российских спортивных организаций из всех международных соревнований, пока спортивные и антидопинговые системы в России не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом», — говорится в заявлении, которое приводит в своем микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Дэн Роан.

«Лидеры NADO также призвали международные федерации и других организаторов крупных турниров лишить Россию всех международных турниров, которые запланированы для проведения в настоящее время, и установить мораторий на присуждение стране новых соревнований», — говорится в заявлении.

Источник: РИА Новости


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