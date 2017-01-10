Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России

Группа сенаторов США внесла во вторник, 10 января, в конгресс законопроект о новых санкциях против РФ, сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне сенатор Бен Кардин.



Законопроект, чтобы стать законом, должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.



«Это подробный законопроект, который вводит дополнительные санкции против РФ за деятельность против американских интересов. Мы были атакованы, нас атаковала Российская Федерация. Это больше не является предметом каких-либо споров», — сказал Кардин.



По его словам, санкции будут касаться физических лиц, которых в сенате считают ответственными за кибератаки против США, Украины и Крыма, а также прав человека и коррупции.



«Мы вводим дополнительные санкции против физических лиц, ответственных за кибератаки против нашей страны. Санкции помешают им экспортировать, использовать банковскую систему США, использовать систему государственных поставок здесь, в Америке», — сказал Кардин. Кроме того, часть законопроекта касается «действий на Украине и в Грузии» и присоединения Крыма, уточнил сенатор.



«Мы ясно заявляем, что санкции будут касаться энергетического сектора, тех, кто участвует в приватизации российских активов и вовлечен в (покупку — ред.) суверенного долга России», — сказал Кардин.



Также, по его словам, санкции будут направлены «против коррупции и «использования фальшивых новостей в качестве оружия», нарушения прав человека» и будут включать отказ в визах и доступе к банковской системе тем, кого США сочтут ответственными по этим статьям. Конгресс, согласно законопроекту, получит возможность инициативы по самостоятельному внесению физических лиц в списки санкций.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина на основании «акта Магнитского».