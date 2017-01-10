2016 год был одним из двенадцати самых тёплых в Петербурге

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов опубликовал в Facebook график среднегодовой температуры воздуха в Северной столице.

«Год снова стал очень теплым, средняя годовая температура +6,5 гр. Это 12 значение в ряду самых теплых лет, хотя после предыдущих трех лет заметное снижение наблюдается. Осадки, как и отмечалось, самые максимальные за весь ряд наблюдений», – отметил он.

Фото: Скриншот страницы Александра Колесова в Facebook

Согласно таблице, самым теплым месяцем 2016-го года был июль со средней температурой 19 градусов тепла, а самым холодным месяцем стал январь со средней температурой 3,4 градуса мороза.