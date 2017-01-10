ФБР заявляет, что хакеры из России атаковали и Республиканскую партию

Директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что Республиканская партия подвергалась кибератакам, в которых США обвинили Россию.



«Были успешные атаки на некоторые группы или кампании национального уровня Республиканской партии и некоторые частично успешные атаки на старые сервера национального комитета Республиканской партии», — сказал Коми на слушаниях в сенате.



При этом он отметил, что не обладает сведениями о том, что аналогичным атакам подвергалась кампания кандидата на президентский пост, победившего на выборах Дональда Трампа.



Ранее разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) обнародовали доклад о «российском вмешательстве» в выборы президента США. Спецслужбы заявили, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но не привели доказательств. При этом спецслужбы признают, что «российское вмешательство» никак не повлияло на итог выборов. Российские власти отрицают подобные обвинения.