Еврокомиссия одобрила программы сотрудничества Калининграда с Литвой и Польшей

Еврокомиссия одобрила программы приграничного сотрудничества «Польша-Россия» и «Литва-Россия» в Калининградской области и регионах соседних стран, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на врио министра-руководителя агентства по международным и межрегиональным связям Аллу Иванову.



«Бюджет первой программы составляет более 62 миллионов евро, на вторую выделяется свыше 23,5 миллиона евро. Это совместные средства России и ЕС, но участникам будет необходимо профинансировать часть затрат на реализацию проектов», — сообщила Иванова.



По ее словам, совместные программы России и ЕС направлены на повышение качества жизни людей и решение социальных вопросов по обеим сторонам границы. Вскоре начнется прием заявок на участие в программе, которые будут рассматриваться на конкурсной основе. В основном, их предстоит подготовить муниципальным образованиям региона. Программы приграничного сотрудничества начнутся в 2017 году и рассчитаны до 2020 года.



«В минувшей программе приграничного сотрудничества «Литва-Польша-Россия», которая завершилась в 2015 году, приняли участие 15 муниципалитетов. В ходе реализации 31 проекта калининградские участники наработали хорошие партнерские связи с литовскими и польскими коллегами. В новых программах это сотрудничество будет продолжено», — добавила Иванова.



Она отметила, что приоритетами в программе с Польшей станут продвижение местной культуры и сохранение исторического наследия, защита экологии, предотвращение природных и техногенных катастроф, улучшение доступности регионов, развитие транспорта и транспортных сетей и систем, совершенствование систем управления границей и безопасности.



Основные задачи российско-литовской программы — совершенствование систем управления границей и безопасности, продвижение культуры, а также поддержка местного и регионального качественного управления.