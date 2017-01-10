Еще
22:29 10.01.2017
Пришлите свою новость!
22:28
Крушение Ту-154 может помешать поискам утонувшего корабля в Финском заливе
22:20
ФБР заявляет, что хакеры из России атаковали и Республиканскую партию
22:12
Еврокомиссия одобрила программы сотрудничества Калининграда с Литвой и Польшей
22:04
В Баку снова произошел взрыв на магистральном газопроводе
21:56
В Неве под Большеохтинским мостом ищут упавшего человека
21:47
Депутат Вишневский намерен в суде вернуть городу Исаакиевский собор
21:40
Одного из пешеходов на Обуховской Обороны сбили дважды. Оба погибли на месте
21:28
Глава МИД Великобритании призвал не демонизировать Россию
21:20
Киевское «Динамо» потеряло деньги в ходе национализации Приватбанка
21:12
Скончался лидер фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков
21:01
В ДНР рассказали о попытке силовиков прорваться на север Донецка
20:35
Устранение утечки воды на Кибальчича откладывается из-за столба
20:27
«Фонтанка» за 60 секунд — 10 января
20:23
Чтобы передать Исаакий РПЦ, понадобится согласование Минкульта
20:15
На Обуховской Обороны насмерть сбили двоих пешеходов
20:11
Правительство разрешило "Роснефтегазу" Игоря Сечина нее раскрывать отчетность
20:04
Полтавченко: Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен
19:50
Сериал «Теория большого взрыва» оказался на грани закрытия
19:40
В Китае власти отказались лицензировать Pokemon Go
19:39
Запасы наличной валюты у российских банков упали до 4-летнего минимума
19:32
В Пулково не будут отменять рейсы из-за забастовки сотрудников British Airways
19:23
Китайцы незаконно вывозят из России жир лягушки и корень женьшеня
19:17
На Соломоновых островах произошло землетрясение магнитудой 6,7
19:10
В Лондонском университете отказались изучать "белую философию" Платона и Канта
19:00
Глава британского МИДа заверил Трампа в причастности России к кибератакам
18:54
Чемпион Европы по боксу погиб в ДТП
18:46
Роналду: Выиграть Кубок конфедераций — 2017 — мечта
18:43
Lux Express изменил расписание автобусов между Петербургом и Таллином
18:40
Минфин отчитался о сокращении Резервного фонда в 2016 году
18:29
Водолазы МЧС работают на месте предполагаемого крушения корабля
18:28
Жителю Ленобласти пришлось вернуться из Финляндии без собачьего корма
18:26
Белоруссия не стала ограничивать число въездов для граждан 80 стран, которых пустит без виз
18:20
Ученые обещали воскресить нацистских коров
18:03
Съемки фильма перекроют движение в центре Петербурга
18:01
В Петербурге пенсионерка потеряла 500 тысяч в попытке получить компенсацию за БАДы
17:58
Кадыров еще раз проклял Сталина
17:54
В Смольном под Новый год смотрели “Ежика в тумане” и “Даун Хаус”
17:41
«Зенит» подписал контракт с защитником «Волгаря» Сергеем Зуйковым
17:38
ГАТИ рассказала, кого больше всего штрафовали за перекопанные дороги
17:35
На Челиева водители любовались фонтаном холодной воды
17:28
Жители самой красивой деревни России попросили защиты от туристов
17:22
Электронный cервис ЗАГС снова начал принимать заявления на регистрацию брака
17:16
В Иркутске тысячам детей подарили на Новый год червивые конфеты
17:13
Live-акция по мотивам «Шерлока» пройдет в Twitter 10 января
17:04
Выгнувшийся рельс мешает трамваю № 6 доехать до конечной
17:01
Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты
16:57
В Приморском районе поезд насмерть сбил мужчину
16:50
Навальный намерен защищать Носика и Кунгурова в ЕСПЧ
16:46
Объявлено название нового двухтомника Мураками
16:40
Володин предложил обнулять законопроекты прошлых Дум
16:38
Молло подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года
16:36
ЕСПЧ обязал школьниц-мусульманок посещать бассейн вместе с мальчиками
16:30
В Турции смертника застрелили у входа в здание полиции
16:30
В Петербурге суд приехал к предполагаемому серийному налетчику-«молотобойцу» в больницу
16:22
Фигурант дела об обналичивании 23 млрд рублей получил 3,5 года колонии
16:20
Четыре тысячи китайцев встретили Новый год в Петербурге
16:20
В Петербурге после столкновения двух грузовых поездов будут судить машиниста
16:15
СМИ узнали о закупке «дочкой» «Роснефти» путевок на Кубу для сотрудников
16:09
В ДНР отвергли предложение Савченко по обмену пленными
16:04
Бывший переводчик Спаллетти станет помощником Семака в «Уфе»
15:56
Путин прокомментировал третье место МГУ в мировом рейтинге вузов
15:49
Тело Антона Губанкова найдено в Черном море
15:45
Застройщикам не удалось в декабре 2016-го поставить "рекорд"
15:39
Гибель пассажира в метро Петербурга квалифицирована как убийство
15:28
Депутатов Госдумы уличили в неуплате счетов по ЖКХ
15:22
«Транснефть» приостановила прокачку азербайджанской нефти
15:16
ФИФА одобрила расширение чемпионата мира до 48 сборных
15:11
Суд в Киеве арестовал тысячу бутылок из алкогольной коллекции Януковича
15:11
Завершилась 21-летняя реставрация Троицкого собора
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
10.01.2017 22:04

В Баку снова произошел взрыв на магистральном газопроводе

Новый взрыв прогремел в Баку на магистральном газопроводе, где ранее уже дважды было подобное ЧП, вспыхнул пожар, передает во вторник агентство АПА, которому подтвердили информацию в Госнефтекомпании (SOCAR).

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 27 декабря сообщила о взрыве на одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла. МЧС республики уточнило, что в результате взрыва в Гарадагском районе Баку вспыхнул сильный пожар на газопроводе, принадлежащем производственному объединению «Азеригаз». Второй взрыв произошел на этом же газопроводе 2 января.

«Новый взрыв произошел на Сангачальском магистральном газопроводе. Информацию об этом первой сообщила председатель комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы. По ее словам, взрыв произошел в 20.30 по местному времени (19.30 мск). Взрыв произошел вблизи той самой территории, где ранее два раза происходило подобное ЧП. Информацию подтвердили в SOCAR. Нет информации о погибших или пострадавших», — передает агентство.

Источник: РИА Новости


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35

Господдержка ипотеки будет действовать до конца года

По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Баку снова произошел взрыв на магистральном газопроводе
В Неве под Большеохтинским мостом ищут упавшего человека
На Обуховской Обороны насмерть сбили двоих пешеходов
В Пулково не будут отменять рейсы из-за забастовки сотрудников British Airways
На Соломоновых островах произошло землетрясение магнитудой 6,7
Чемпион Европы по боксу погиб в ДТП
Водолазы МЧС работают на месте предполагаемого крушения корабля
В Петербурге пенсионерка потеряла 500 тысяч в попытке получить компенсацию за БАДы
В Приморском районе поезд насмерть сбил мужчину
В Турции смертника застрелили у входа в здание полиции
Пропаганда Кришны полицейским методом
Последние слова капитана: Доброе утро, Усть-Луга
Полковнику Кострыкину никто не звонит
Новогодний корпоратив в «Бали» приправили мордобоем
Кинули конкуренты? Закажи их
Где взрывать в Петербурге
ФСБ передала привет Израйлиту от Тимченко
Битва за алкоголь
Сколько с полицией ни пей, она все вынесет
Перегруз и атака - версии крушения Ту-154
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как дым отечества несладок...

Завершилась 21-летняя реставрация Троицкого собора

Михаил Огнев/

Петербуржцы после новогодних каникул обвалили сайт ЗАГС

В Петербурге после столкновения двух грузовых поездов будут судить машиниста

В смертельном ДТП с волком на «Коле» пострадали трое

Фото: Антон Ваганов / ДП

Бесплатный съезд: Дальнобойщики против платного проезда по ЗСД

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
05.07.2016 17:35
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.