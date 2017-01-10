В Неве под Большеохтинским мостом ищут упавшего человека

Вечером 10 января сотрудники МЧС осматривают промоину во льду Невы под Большеохтинским мостом в Петербурге. По сообщению очевидца, в реку с парапета упал человек.

Как «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация поступила диспетчерам 10 января в 20:36. Упавшего разыскивают спасатели с использованием трёх единиц техники, в том числе катера «Хивус» на воздушной подушке.

«Достоверной информации о происшествии у нас нет. Нам поступило сообщение от очевидца и мы на него отреагировали», – уточнили в пресс-службе.