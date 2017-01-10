Депутат Вишневский намерен в суде вернуть городу Исаакиевский собор

Депутат Борис Вишневский намерен в суде отстоять городское пользование Исаакиевским собором. «Губернатор Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен. На мой взгляд, это огромная ошибка. И она будет исправлена», – отметил он на своей странице в Facebook.

По словам депутата, закон позволяет гражданам обратиться в суд, если их права были нарушены.

«Встретимся в суде. Хотите второй Охта-центр, Георгий Сергеевич? Вы его получите.

Кстати, тогда нам тоже говорили, что "вопрос решен"», – добавил яблочник.

Напомним, что 10 января губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что изменил свое решение и согласовал передачу РПЦ Исаакиевского собора. Ранее о том, что до 2017 года храм планируют передать митрополии сообщала «Фонтанка».