Глава МИД Великобритании призвал не демонизировать Россию

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал отказаться от демонизации России. Об этом сообщает Sputnik.

По словам Джонсона, Лондон и Вашингтон в отношениях с Москвой должны придерживаться стратегии «вовлечения и бдительности».

«Мы обратили внимание новой администрации и Конгресса на то, что (...) было бы безумием демонизировать Россию или загонять ее в угол», — заявил глава британского МИД после встречи с советниками избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее Джонсон допускал в отношении России крайне резкие высказывания. 2 октября прошлого года он заявил, что режим президента Башара Асада совершает в Сирии военные преступления «при поддержке русских». Он также обвинял Москву в причастности к атаке на гуманитарный конвой вблизи сирийского города Алеппо.