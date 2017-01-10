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10.01.2017 21:20

Киевское «Динамо» потеряло деньги в ходе национализации Приватбанка

Киевский футбольный клуб «Динамо» потерял деньги в ходе национализации украинского Приватбанка, сообщает газета «Левый берег» со ссылкой на решение Окружного административного суда Киева.

Точная сумма, которую потерял футбольный клуб, не сообщается. «Динамо» попросило суд признать решение Национального банка Украины незаконным и отменить списание средств клуба.

В пресс-службе «Динамо» заявили о том, что клуб продолжает сотрудничество с банком в обычном режиме, пишет издание.

Источник: RNS


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