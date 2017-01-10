Скончался лидер фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков

Лидер фракции «Зелёная Россия» партии «Яблоко», член-корреспондент РАН Алексей Яблоков умер на 84 году жизни, сообщила пресс-служба партии во вторник, 10 января.



«Лидер фракции «Зелёная Россия» партии «Яблоко» умер в ЦКБ после тяжёлой и продолжительной болезни. Это невосполнимая утрата для нашей партии «, — рассказал РИА Новости представитель пресс-службы партии Игорь Яковлев во вторник.



Алексей Яблоков — российский биолог, общественный и политический деятель. Специалист в области зоологии и общей экологии. Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, почётный председатель Московского общества защиты животных, председатель фракции «Зелёная Россия» партии «Яблоко».