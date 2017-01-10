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10.01.2017 21:01

В ДНР рассказали о попытке силовиков прорваться на север Донецка

Украинские силовики предприняли попытку прорыва на севере Донецка, об этом Донецкому агентству новостей сообщили в оперативном командовании ДНР.

«ВСУ в 18:45 после артиллерийской подготовки с применением 122 мм снарядов предприняли попытку захвата тремя группами численностью по 10 человек наших позиций в районе промзоны. Наши подразделения были вынуждены открыть ответный огонь из стрелкового оружия», — сообщили в ДНР.

По предварительным данным, двое украинских военнослужащих погибли, трое получили ранения.

Ранее в ДНР заявили об обстреле донецкого аэропорта.

 

Источник: Газета.ру


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