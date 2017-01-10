Еще
22:28 10.01.2017
Пришлите свою новость!
22:28
Крушение Ту-154 может помешать поискам утонувшего корабля в Финском заливе
22:20
ФБР заявляет, что хакеры из России атаковали и Республиканскую партию
22:12
Еврокомиссия одобрила программы сотрудничества Калининграда с Литвой и Польшей
22:04
В Баку снова произошел взрыв на магистральном газопроводе
21:56
В Неве под Большеохтинским мостом ищут упавшего человека
21:47
Депутат Вишневский намерен в суде вернуть городу Исаакиевский собор
21:40
Одного из пешеходов на Обуховской Обороны сбили дважды. Оба погибли на месте
21:28
Глава МИД Великобритании призвал не демонизировать Россию
21:20
Киевское «Динамо» потеряло деньги в ходе национализации Приватбанка
21:12
Скончался лидер фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков
21:01
В ДНР рассказали о попытке силовиков прорваться на север Донецка
20:35
Устранение утечки воды на Кибальчича откладывается из-за столба
20:27
«Фонтанка» за 60 секунд — 10 января
20:23
Чтобы передать Исаакий РПЦ, понадобится согласование Минкульта
20:15
На Обуховской Обороны насмерть сбили двоих пешеходов
20:11
Правительство разрешило "Роснефтегазу" Игоря Сечина нее раскрывать отчетность
20:04
Полтавченко: Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен
19:50
Сериал «Теория большого взрыва» оказался на грани закрытия
19:40
В Китае власти отказались лицензировать Pokemon Go
19:39
Запасы наличной валюты у российских банков упали до 4-летнего минимума
19:32
В Пулково не будут отменять рейсы из-за забастовки сотрудников British Airways
19:23
Китайцы незаконно вывозят из России жир лягушки и корень женьшеня
19:17
На Соломоновых островах произошло землетрясение магнитудой 6,7
19:10
В Лондонском университете отказались изучать "белую философию" Платона и Канта
19:00
Глава британского МИДа заверил Трампа в причастности России к кибератакам
18:54
Чемпион Европы по боксу погиб в ДТП
18:46
Роналду: Выиграть Кубок конфедераций — 2017 — мечта
18:43
Lux Express изменил расписание автобусов между Петербургом и Таллином
18:40
Минфин отчитался о сокращении Резервного фонда в 2016 году
18:29
Водолазы МЧС работают на месте предполагаемого крушения корабля
18:28
Жителю Ленобласти пришлось вернуться из Финляндии без собачьего корма
18:26
Белоруссия не стала ограничивать число въездов для граждан 80 стран, которых пустит без виз
18:20
Ученые обещали воскресить нацистских коров
18:03
Съемки фильма перекроют движение в центре Петербурга
18:01
В Петербурге пенсионерка потеряла 500 тысяч в попытке получить компенсацию за БАДы
17:58
Кадыров еще раз проклял Сталина
17:54
В Смольном под Новый год смотрели “Ежика в тумане” и “Даун Хаус”
17:41
«Зенит» подписал контракт с защитником «Волгаря» Сергеем Зуйковым
17:38
ГАТИ рассказала, кого больше всего штрафовали за перекопанные дороги
17:35
На Челиева водители любовались фонтаном холодной воды
17:28
Жители самой красивой деревни России попросили защиты от туристов
17:22
Электронный cервис ЗАГС снова начал принимать заявления на регистрацию брака
17:16
В Иркутске тысячам детей подарили на Новый год червивые конфеты
17:13
Live-акция по мотивам «Шерлока» пройдет в Twitter 10 января
17:04
Выгнувшийся рельс мешает трамваю № 6 доехать до конечной
17:01
Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты
16:57
В Приморском районе поезд насмерть сбил мужчину
16:50
Навальный намерен защищать Носика и Кунгурова в ЕСПЧ
16:46
Объявлено название нового двухтомника Мураками
16:40
Володин предложил обнулять законопроекты прошлых Дум
16:38
Молло подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года
16:36
ЕСПЧ обязал школьниц-мусульманок посещать бассейн вместе с мальчиками
16:30
В Турции смертника застрелили у входа в здание полиции
16:30
В Петербурге суд приехал к предполагаемому серийному налетчику-«молотобойцу» в больницу
16:22
Фигурант дела об обналичивании 23 млрд рублей получил 3,5 года колонии
16:20
Четыре тысячи китайцев встретили Новый год в Петербурге
16:20
В Петербурге после столкновения двух грузовых поездов будут судить машиниста
16:15
СМИ узнали о закупке «дочкой» «Роснефти» путевок на Кубу для сотрудников
16:09
В ДНР отвергли предложение Савченко по обмену пленными
16:04
Бывший переводчик Спаллетти станет помощником Семака в «Уфе»
15:56
Путин прокомментировал третье место МГУ в мировом рейтинге вузов
15:49
Тело Антона Губанкова найдено в Черном море
15:45
Застройщикам не удалось в декабре 2016-го поставить "рекорд"
15:39
Гибель пассажира в метро Петербурга квалифицирована как убийство
15:28
Депутатов Госдумы уличили в неуплате счетов по ЖКХ
15:22
«Транснефть» приостановила прокачку азербайджанской нефти
15:16
ФИФА одобрила расширение чемпионата мира до 48 сборных
15:11
Суд в Киеве арестовал тысячу бутылок из алкогольной коллекции Януковича
15:11
Завершилась 21-летняя реставрация Троицкого собора
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
10.01.2017 20:35

Устранение утечки воды на Кибальчича откладывается из-за столба

Устранение последствий коммунальной аварии на улице Кибальчича в Петербурге, где уже четвёртый день из повреждённой трубы вытекает вода, откладывается из-за мешающего проведению работ фонарного столба.

Вечером 10 января "Фонтанке" вновь пожаловались читатели. Труба, которую в администрации пообещали отремонтировать ещё днём, все ещё заливает улицу Кибальчича возле дома №12 к3 холодной водой. Как нашему изданию объяснили в пресс-службе администрации Невского района, всему виной фонарный столб. Сотрудники "Водоканала", как и обещали, приехали на место аварии, но что-либо сделать не смогли, так как технике до протекающей трубы было не достать. Администрации пришлось звонить в ГУП "Ленсвет", а сотрудникам "ленсвета" – временно демонтировать столб. Сотрудники "Водоканала" вернутся к работе завтра около 11 утра.

Напомним, затянувшийся ремонт аварийной трубы оказался вызван ещё и тем, что труба не имеет определенной хозяйственной принадлежности. "Водоканал" привлечён к работам по просьбе районной администрации.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14

Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть

Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21

Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»

6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20

Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк

Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Устранение утечки воды на Кибальчича откладывается из-за столба
На Челиева водители любовались фонтаном холодной воды
В дома на улице Васенко вернулось тепло
Несколько домов на Васильевском останутся без отопления из-за ремонтных работ
42 дома на севере Петербурга попали в зону аварии на теплосети
На улице Кибальчича не могут справиться с прорывом холодной воды
Электроснабжение в Осиновой Роще восстановлено
Прорыв трубы на Гражданском устранили
Смольный отправил на уборку улиц 600 машин
Причиной фонтана на Седова стал пожарный гидрант
Сосульки-«убийцы» будут висеть долго
8 вопросов Рублевскому о снеге
Сорок миллионов - в пруд
Мундиаль встретят фасадами
Как рабочие просились к «пьяным художникам» пожить
Пьяные художники сорвали капремонт
Железный Феликс покидает Водоканал
Как не ремонтируют трубы на Большом
Навязчивое радио
Кому достались 1800 домов Петербурга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как дым отечества несладок...

Завершилась 21-летняя реставрация Троицкого собора

Михаил Огнев/

Петербуржцы после новогодних каникул обвалили сайт ЗАГС

В Петербурге после столкновения двух грузовых поездов будут судить машиниста

В смертельном ДТП с волком на «Коле» пострадали трое

Фото: Антон Ваганов / ДП

Бесплатный съезд: Дальнобойщики против платного проезда по ЗСД

Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14
Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть
Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21
Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»
6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20
Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк
Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ПАО «Сбербанк России»
28.10.2015 10:21
1000 бонусов «Спасибо от Сбербанка» - клиентам, подключившим услугу «Автоплатеж ЖКХ»
В Северо-Западном регионе в адрес поставщиков услуг ЖКХ клиенты Сбербанка ежемесячно совершают автоплатежи на сумму около 580 млн рублей. Активными пользователями услуги Сбербанка стали более 220 тысяч клиентов. Доля автоплатежей за услуги ЖКХ с момента внедрения сервиса (2013г.) в Северо-Западном регионе увеличилась в 2 раза
27.05.2015 16:24
УК «ЮИТ Сервис» провела Эко-Субботу
В жилых комплексах, которые обслуживает УК «ЮИТ Сервис», была проведена Эко-Суббота. Это
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
27.05.2015 15:10
Правила сдачи отчетности на порталах ГИС ЖКХ и ГЖИ в Санкт-Петербурге
25.05.15. в 17:00 в Красном зале Администрации Петроградского района состоялось очередное обсуждение насущных вопросов в сфере ЖКХ, связанных с изменениями законодательства по сдаче отчетности в сфере ЖКХ
23.06.2014 13:15
Вводятся новые тарифы на услуги связи проводного радиовещания для населения и организаций Санкт-Петербурга
С 1 июля 2014 года ежемесячная абонентская плата за радиоточку для жителей города составит 53 рубля 40 копеек (с учетом НДС).
17.03.2014 12:09
Воздух, вода и железные трубы
19–21 марта в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоятся мероприятия, способствующие решению вопросов охраны окружающей среды и деятельности ЖКХ – международный форум «Экология большого города» и международная специализированная выставка и конференция «ЖКХ России».
23.10.2013 16:50
Теплоком провел совещание с Минрегионом
22 октября 2013 года на территории холдинга «Теплоком» состоялось рабочее совещание с участием заместителя министра регионального развития РФ Сергея Вахрукова и руководства ЗАО «Интегратор Энергетического Комплекса». На встрече обсуждались вопросы реализации в регионах России комплексных программ модернизации жилищно-коммунального хозяйства с использованием энергоэффективных технологий.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.