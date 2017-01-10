Устранение утечки воды на Кибальчича откладывается из-за столба

Устранение последствий коммунальной аварии на улице Кибальчича в Петербурге, где уже четвёртый день из повреждённой трубы вытекает вода, откладывается из-за мешающего проведению работ фонарного столба.

Вечером 10 января "Фонтанке" вновь пожаловались читатели. Труба, которую в администрации пообещали отремонтировать ещё днём, все ещё заливает улицу Кибальчича возле дома №12 к3 холодной водой. Как нашему изданию объяснили в пресс-службе администрации Невского района, всему виной фонарный столб. Сотрудники "Водоканала", как и обещали, приехали на место аварии, но что-либо сделать не смогли, так как технике до протекающей трубы было не достать. Администрации пришлось звонить в ГУП "Ленсвет", а сотрудникам "ленсвета" – временно демонтировать столб. Сотрудники "Водоканала" вернутся к работе завтра около 11 утра.

Напомним, затянувшийся ремонт аварийной трубы оказался вызван ещё и тем, что труба не имеет определенной хозяйственной принадлежности. "Водоканал" привлечён к работам по просьбе районной администрации.