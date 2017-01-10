Чтобы передать Исаакий РПЦ, понадобится согласование Минкульта

Передача Исаакиевского собора РПЦ будет длительной. Об этом «Фонтанке» сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов. Он подтвердил, что губернатор дал свое согласие о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви, однако отметил, что в данном в процессе будут участвовать несколько ведомств.

«Передача собора РПЦ потребует согласования Минкульта, ведь экспонаты – являются музейной ценностью»,- отметил он.

Ранее губернатор Георгий Полтавченко сообщил ТАСС, что действительно договорился с патриархом Кириллом о передаче собора в пользование РПЦ, однако, по его словам, здание храма полностью сохранит музейные функции.

Напомним, «Фонтанка» писала о том, что вопрос передачи Исаакия был решен еще перед Новым годом, во время губернаторского приема в честь юбилея патриарха Кирилла. Ранее, осенью 2015 года, губернатор отказал митрополиту Варсонофию в передаче Исаакиевского собора, мотивировав это тем, что учреждение приносит городу прибыль.