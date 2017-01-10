«Фонтанка» за 60 секунд — 10 января

Вопрос о передаче РПЦ Исаакиевского собора решен, сообщили сегодня со ссылкой на губернатора Полтавченко СМИ.

Оставьте баталии и обсуждения; еще осенью, когда Полтавченко заявил, что этого не произойдет, колыхнула было гордость за городское правительство. Напрасно.

Реставрация Троицкого собора на Измайловском проспекте официально завершена, – 21 год – и готово.

А за какие-то 10 лет стадион на Крестовском, по подсчетам «Фонтанки», дорос до 48 млрд.

Блогер Антон Нестеров выяснил, какие торренты скачивали из сетей различных ведомств под Новый год. С IP-адресов АТС Смольного скачали «Даун Хаус», «Ежика в тумане», «Рапунцель», «Гордость и предубеждение», «Россию молодую», «Служебный роман» и «Иллюзию обмана». Мы можем гордиться нашими чиновниками — ни одного порнофильма. Кроме, пожалуй, «Иллюзии обмана».

В «Зенит» перешел полузащитник самарских «Крыльев» Йоан Молло. К чему бы это — объяснил глава спортивного отдела «Фонтанки» Федор Погорелов.

А президент ФИФА Джанни Инфантино придумал увеличить число участников чемпионатов мира с 32 до 48 команд. Есть мнение, что на этом ФИФА планирует подзаработать.

Пассажира, погибшего утром под колесами поезда на станции метро «Площадь Александр Невского», столкнул на рельсы его приятель.

«Ленэнерго» получило от ГАТИ штрафов на 17 млн рублей за то, что копало без ордера. Водоканал – меньше, но тоже на миллионы. Потому что накопились обязательства перед пользователями.

А Октябрьский суд Петербурга продлил следствие по делу о доведении до самоубийства 15 детей через социальные сети. Администратор «групп смерти» Филипп Будейкин останется под арестом до 15 мая.