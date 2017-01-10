Правительство разрешило "Роснефтегазу" Игоря Сечина нее раскрывать отчетность

Правительство разрешило «Роснефтегазу», совет директоров которого возглавляет исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, не раскрывать свои финансовые показатели, сообщает "Дождь". На счетах компании могло скопиться более 600 миллиардов рублей.

«Да, есть такой резерв, как деньги „Роснефтегаза“. <…> И некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание», — так президент Владимир Путин 23 декабря во время пресс-конференции ответил на вопрос, почему власти не заберут деньги у «Роснефтегаза». До 2016 года «Роснефтегаз» был открытым акционерным общество (ОАО) и ежегодно публиковал финансовую отчетность по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ). Однако в прошлом году компания сменила организационно-правовую форму, став акционерным обществом (АО). Форма АО позволяет компании не публиковать финансовую отчетность без указания акционера.

В итоге в декабре 2016 года правительство приняло решение, что отчетность «Роснефтегаза» не будет публиковаться, рассказал "Дождю" федеральный чиновник и подтвердил человек, знакомый с Сечиным. Представитель Минэкономразвития Елена Лашкина сказала, что возможное засекречивание отчетности «Роснефтегаза» обсуждается, но об окончательном решении ей неизвестно.

По словам федерального чиновника, «Роснефтегаз» будет отправлять свою отчетность в правительство, Минэкономразвития и Минэнерго. «Кроме того, принято решение, что отчитываться он будет по международным стандартам финансовой отчетности, что повысит прозрачность компании перед правительством», — отмечает собеседник Дождя.

Правительство создало «Роснефтегаз» в 2004 году как временное хранилище акций «Газпрома» и «Роснефти». Однако компания до сих пор не ликвидирована и владеет 50,1% акций «Роснефти», почти 11% «Газпрома» и 27,63% «Интер РАО». За счет дивидендов от них «Роснефтегаз» на 31 декабря 2015 года скопил 472,3 миллиарда рублей — это краткосрочные финансовые вложения, в основном депозиты, и денежные средства (данные системы «СПАРК-Интерфакс»). Для сравнения, у «Газпрома» на конец 2015 года было на счетах 565 миллиардов рублей, у крупнейшей энергетической госкомпании «ФСК ЕЭС» — всего 62 миллиарда, у «Аэрофлота» – 32,5 миллиарда.