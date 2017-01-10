Частный автобусный парк поправит законы

Проект частного автобусного парка на севере Петербурга, поддержанный Смольным, под вопросом. В Москве, в правительственной комиссии по ТЭК, обнаружили, что его идея противоречит законодательству. Инвестор уже готов править российские законы.

В город спешит инвестор, которым интересуются в Сколково и которого поддерживает Минпромторг РФ. Под нового игрока Смольный уже «заточил» один из самых прибыльных рынков Северной столицы. Правда придется переписать пару законов.

Российский производитель низкопольного автотранспорта, заявивший в 2016 году о масштабном расширении бизнеса, уже детально обсуждает со Смольным новый проект. Инвестор пригонит в город сотни новеньких автобусов, а вот взамен получит гораздо больше, чем гарантированный рынок сбыта. «Бонусом» ему предложат рентабельные маршруты в северных районах Санкт-Петербурга и большой участок земли. Представители удачливой бизнес-структуры просят перевозчиков не беспокоится: все будет по закону, который скоро может быть переписан под интересы концессионера. Представители автотранспортных компаний уверены, что все закончится банальным захватом рынка.

Компания «Бакулин Моторс Групп» (БМГ, прежнее название – ООО «ГК «Волгабас») корректирует свои планы, связанные со строительством автобусного парка в Санкт-Петербурге. Вероятно, проект оказался настолько важным учредителю БМГ, волгоградскому бизнесмену Алексею Бакулину, что он готов лоббировать его на уровне Москвы.

Как сообщают «Фонтанке» сразу несколько источников, г-н Бакулин намерен инициировать внесение поправок в Федеральный закон № 220 («Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом…»).

В распоряжении «Фонтанки» имеется новый законопроект, который, если у Бакулина найдутся влиятельные лоббисты, может дойти до Госдумы РФ. Суть нововведений, если объяснять их без сложных юридических формулировок, сводится к одному: концессионер получает особые права, и если он вкладывает средства в транспортные инфраструктурные проекты, то на него автоматически распространяется право на оказание услуги. В данном случае – перевозка пассажиров. Фактически, концессионер в итоге сможет претендовать на социальные маршруты без конкурса.

Прежде кратко напомним планы Смольного по строительству автопарка и условия, на которых компания БМГ была готова инвестировать в него миллиарды рублей. Инвестор под строительство автопарка получит 11,269 га земли на территории производственной зоны «Каменка», так же ему обещаны 37 городских автобусных маршрутов на территории двух северных районов Санкт-Петербурга – Выборгский и Приморский. Под такой запрос потенциальный концессионер обязуется за свой счет закупить для города 400 новых газобаллонных низкопольных автобусов большой вместимости. Как сообщает комитет по инвестициям СПб, срок реализации проекта 5 лет. Предполагаемый объем инвестиций 4,6 млрд рублей. Львиную долю средств придется потратить на закупку подвижного состава – 3,9 млрд рублей.

Важное уточнение: машиностроительный холдинг БМГ, который был основан в 2014 году, планировал пригнать в новый автопарк Петербурга свои автобусы. Под производство подвижного состава БМГ использует две крупные площадки в Волгоградской и Владимирской областях. Компания выпускает полный модельный ряд дизельных и газомоторных автобусов под брендом Volgabus.

Параметры, которые определил для концессионера Смольный, изначально не вписывались в действующее законодательство. Именно ФЗ-220, который и готов переписать Бакулин, не позволяет чиновникам наделять инвестора-концессионера статусом перевозчика и «обещать» ему городские маршруты.

Кстати, в конце октября 2016 года в Москве нестыковки петербургского проекта обсуждались на одном из заседаний рабочей группы при правительственной комиссии по вопросам ТЭК. В протоколе заседания рабочей группы в частности было отмечено, что идея Смольного не соответствует нормам сразу двух федеральных законов (упомянутый ФЗ-220 и ФЗ-115 «О концессионных соглашениях») «в части предоставления маршрутов для концессионеров».

Уточнить законотворческие планы Алексея Бакулина не удалось. На запрос «Фонтанки» пресс-служба компании предоставила такой ответ: «Мы не можем сейчас получить уточняющий комментарий от руководства БМГ».

Документ с поправками к закону по просьбе «Фонтанки» изучил председатель Ассоциации перевозчиков пассажиров (Санкт-Петербург) Василий Кисилев. Он отметил: «Автор новых юридических формулировок решил совместить такие понятия, как объект и услуга. А они законодательно пока не совместимы. Объектом концессионного соглашения может быть только недвижимое имущество, но не услуга».

При этом Василий Кисилев не исключает, что предложенные Бакулиным новеллы в перспективе могут быть одобрены Госдумой. «В Санкт-Петербурге правовой «переворот» уже произошел. В региональный закон №445-85 о регулярных перевозках была внесена поправка, что действие закона не распространяет свое действие на отношения, возникающие в результате заключения концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве», – говорит Кисилев.

Отметим, что на текущий момент БМГ обещаны 7 маршрутов крупнейшего перевозчика СПб – ГУП «Пассажиравтотранспорт». Еще 25 линий, которые сейчас обслуживают частные перевозчики, плюс 5 новых маршрутов. Все указанные маршруты являются социальными.

Председатель городской Ассоциации перевозчиков пассажиров Василий Кисилев уверен, что сама идея Смольного переверстывать маршрутную сеть Петербурга в пользу волгоградского инвестора в корне неправильная. И это закончится бунтом перевозчиков. Только у «родного» ГУПа – «Пассажиравтотранс» (обслуживает 150 городских и пригородных маршрутов) – Смольный отрежет почти 5 процентов маршрутной сети.

«Инвестору уже пообещали 30 маршрутов, и вряд ли речь будет идет о нерентабельных, – говорит Кисилев. – Если Бакулин хочет вкладывать в строительство автопарка и зарабатывать на его функционировании, то пусть вкладывает, но не за счет других вариаций. Я имею в виду захват маршрутной сети. То есть по логике так: я построил завод по производству автобусов, построил автопарк, и только поэтому отдайте мне маршрутную сеть?».

В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранспорт» предсказуемо воздержались от комментариев и не стали оценивать планы учредителя. «Сегодня проект нового парка – это предмет взаимоотношений комитета по транспорту и инвестора. У нас нет информации, о передаче каких конкретно маршрутов идет речь. Надеемся, что окончательная концепция парка учтет интересы всех сторон», – добавили представители автотранспортного ГУПа. От комментариев отказался еще один заметный, но уже частный перевозчик, в чью зону интереса входит север города - АО «Третий парк».

В компании БМГ противоречия не видят. «Регламентом заключения концессионного соглашения предусмотрена конкурсная процедура принятия решения. Компания «Бакулин Моторс Групп» готова взять на себя обслуживание более 30 социальных маршрутов», – сообщили в пресс-службе компании.

Отметим, что компания БМГ, несмотря на то, что не утрясены юридические казусы, подтверждает свою готовность строить автобусный парк в Санкт-Петербурге. «В настоящий момент проходит этап проработки предложений по возможным обязательствам сторон», – подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе БМГ.

Более того, представители компании сообщили «Фонтанке» о пересмотре некоторых пунктов будущего концессионного соглашения. Потенциальный инвестор уточняет, что в процессе переговоров со Смольным стороны расширили временные рамки проекта: обсуждается период в 21 год. «В течение этого срока концессионер будет эксплуатировать городские маршруты с семилетним нормативным сроком эксплуатации автобусов. То есть в течение 21 года полная смена подвижного состава произойдет дважды», – сообщили в пресс-службе БМГ. Другими словами, после ухода из Петербурга инвестор оставит автопарк, у которого закончится нормативный срок эксплуатации. Как ранее сообщал глава комитета по транспорту СПб Алексей Головин, концессионер планировал эксплуатировать городские маршруты 7-15 лет. Затем автобусы должны быть переданы городу.

В городском комитете по транспорту идеи г-на Бакулина по-прежнему одобряют. «Проект может улучшить транспортное обслуживание жителей на севере Петербурга, позволит снизить экологическую нагрузку от общественного транспорта», – заявили «Фонтанке» в пресс-службе комитета.

Уместно уточнить, чем знаменита компания Алексея Бакулина. Машиностроительный холдинг БМГ был основан в 2014 году. Одним из главных активов компании с недавнего времени стал завод по производству автобусов во Владимирской области. Этот завод, который строился там с 2014 года, был запущен осенью 2016 года (заявленная мощность – 5 тыс автобусов в год). Пока работает только один цех, но холдинг готов выгнать на маршруты Санкт-Петербурга 400 автобусов собственного производства.

Алексей Бакулин, которого сложно назвать публичным бизнесменом, под занавес 2016 года дал «Коммерсанту» большое интервью, в котором проговорил несколько базовых для его бизнеса моментов. Холдинг теперь делает серьезную ставку на выпуск именно газомоторной техники (весь модельный ряд – малые, средние, городские, пригородные автобусы), компания больше не хочет быть нишевым игроком и готова вырваться в лидеры, поэтому во владимирский завод было инвестировано порядка 7 млрд рублей. Волгоградская же площадка холдинга расширяет мощности с 500 до 1 тыс. автобусов в год.

Сам бизнесмен Бакулин наращивает не только производственные мощности, но и политические «мускулы». Инновационной продукцией холдинга – беспилотными автобусами – заинтересовались в Сколково, где до весны текущего года будут тестироваться беспилотники производства БМГ. И на вопрос газеты «Коммерсанть» - «какие у вас отношения с Минпромторгом», Бакулин ответил: «Замечательные, потому что они нас поддерживают».

Катерина Кураева