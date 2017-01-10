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10.01.2017 20:17
4 Комментариев

Частный автобусный парк поправит законы

Проект частного автобусного парка на севере Петербурга, поддержанный Смольным, под вопросом. В Москве, в правительственной комиссии по ТЭК, обнаружили, что его идея противоречит законодательству. Инвестор уже готов править российские законы.
Частный автобусный парк поправит законы
Светлана Холявчук/Интерпресс

В город  спешит  инвестор, которым интересуются в Сколково и которого поддерживает Минпромторг РФ. Под нового игрока Смольный уже  «заточил» один из самых прибыльных рынков Северной столицы. Правда придется переписать пару законов.

Российский производитель низкопольного автотранспорта, заявивший  в 2016 году о масштабном расширении бизнеса, уже детально обсуждает со  Смольным  новый проект. Инвестор пригонит в город сотни новеньких  автобусов, а вот  взамен получит гораздо больше, чем гарантированный рынок сбыта.  «Бонусом» ему предложат  рентабельные маршруты в северных районах  Санкт-Петербурга и большой участок земли. Представители удачливой бизнес-структуры просят перевозчиков  не беспокоится:  все  будет по закону, который скоро может быть переписан под интересы концессионера. Представители  автотранспортных компаний уверены, что все закончится банальным  захватом рынка.  

Компания «Бакулин Моторс Групп» (БМГ, прежнее название – ООО «ГК «Волгабас»)  корректирует свои планы, связанные со строительством автобусного парка в Санкт-Петербурге. Вероятно, проект оказался настолько важным учредителю БМГ, волгоградскому бизнесмену  Алексею Бакулину, что он готов лоббировать его на уровне Москвы.  

Как сообщают «Фонтанке»  сразу несколько источников, г-н Бакулин намерен инициировать внесение поправок в Федеральный закон № 220  («Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом…»).

В распоряжении «Фонтанки» имеется новый законопроект, который, если у Бакулина найдутся влиятельные лоббисты, может дойти до Госдумы РФ.  Суть нововведений, если объяснять их без  сложных юридических формулировок, сводится к одному: концессионер получает особые права, и если он вкладывает средства в транспортные инфраструктурные проекты, то на него автоматически  распространяется право на  оказание услуги. В данном случае – перевозка пассажиров.  Фактически,  концессионер в итоге  сможет претендовать на  социальные маршруты без конкурса.  

Прежде кратко напомним планы Смольного по строительству автопарка и условия, на которых  компания БМГ  была готова инвестировать в него миллиарды рублей. Инвестор  под строительство автопарка получит  11,269 га земли на территории производственной зоны «Каменка», так же ему обещаны  37 городских автобусных маршрутов на территории двух  северных районов Санкт-Петербурга – Выборгский и Приморский. Под такой запрос потенциальный концессионер обязуется за свой счет закупить для города 400 новых газобаллонных  низкопольных автобусов большой вместимости. Как сообщает комитет по инвестициям СПб, срок реализации проекта 5 лет. Предполагаемый объем инвестиций 4,6 млрд рублей.  Львиную долю средств придется потратить на закупку подвижного состава – 3,9 млрд рублей.

Важное уточнение: машиностроительный холдинг БМГ, который был основан в 2014 году, планировал пригнать в новый автопарк Петербурга  свои автобусы. Под производство подвижного состава  БМГ использует две крупные площадки в Волгоградской и Владимирской областях. Компания выпускает полный модельный ряд дизельных и газомоторных автобусов под брендом Volgabus.

Параметры, которые определил для концессионера Смольный, изначально  не вписывались в действующее законодательство. Именно ФЗ-220, который и готов переписать Бакулин, не позволяет  чиновникам  наделять инвестора-концессионера статусом перевозчика и  «обещать»  ему городские маршруты.

Кстати,  в конце октября 2016 года в Москве  нестыковки петербургского проекта обсуждались на одном из  заседаний рабочей группы  при правительственной комиссии по вопросам ТЭК. В протоколе  заседания рабочей группы в частности было отмечено, что идея Смольного не соответствует нормам  сразу двух федеральных законов  (упомянутый ФЗ-220 и ФЗ-115 «О концессионных соглашениях») «в части предоставления маршрутов для концессионеров».   

Уточнить  законотворческие планы  Алексея Бакулина  не удалось. На запрос  «Фонтанки»  пресс-служба компании предоставила такой ответ: «Мы не  можем сейчас  получить уточняющий комментарий от руководства БМГ».

Документ с поправками к закону  по просьбе «Фонтанки» изучил председатель  Ассоциации перевозчиков пассажиров (Санкт-Петербург)  Василий Кисилев. Он отметил: «Автор  новых юридических формулировок решил совместить такие понятия, как объект и услуга. А они  законодательно пока не совместимы. Объектом концессионного соглашения может быть только недвижимое имущество, но не услуга».

При этом Василий Кисилев не исключает, что предложенные Бакулиным новеллы в перспективе могут быть одобрены Госдумой.  «В Санкт-Петербурге  правовой «переворот» уже произошел.  В региональный закон №445-85 о регулярных перевозках  была внесена поправка, что действие закона  не распространяет свое действие на отношения, возникающие в результате заключения концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве», – говорит  Кисилев.

Отметим,  что на текущий момент БМГ обещаны 7 маршрутов крупнейшего  перевозчика СПб  – ГУП «Пассажиравтотранспорт». Еще 25 линий, которые  сейчас обслуживают частные перевозчики,  плюс 5 новых маршрутов.  Все указанные маршруты являются социальными.

Председатель  городской Ассоциации перевозчиков пассажиров  Василий Кисилев   уверен,  что сама идея  Смольного переверстывать маршрутную сеть Петербурга в пользу  волгоградского инвестора в корне неправильная. И это закончится бунтом  перевозчиков.  Только у «родного» ГУПа  – «Пассажиравтотранс» (обслуживает 150 городских и пригородных маршрутов)  – Смольный отрежет почти 5 процентов маршрутной сети.

«Инвестору уже пообещали 30 маршрутов, и вряд ли речь будет  идет о нерентабельных, – говорит  Кисилев.  – Если Бакулин хочет вкладывать  в строительство автопарка и зарабатывать на его функционировании, то пусть вкладывает, но не за счет  других вариаций. Я имею в виду захват маршрутной сети.  То есть по логике так: я построил завод по производству автобусов,  построил автопарк, и только поэтому отдайте мне маршрутную сеть?».

В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранспорт»  предсказуемо воздержались от комментариев и не стали оценивать планы учредителя.  «Сегодня проект нового парка – это предмет взаимоотношений комитета по транспорту и инвестора. У нас нет информации, о передаче каких конкретно маршрутов идет речь. Надеемся, что  окончательная концепция  парка учтет интересы всех сторон»,  – добавили представители   автотранспортного ГУПа.  От комментариев отказался еще один заметный, но уже частный   перевозчик, в чью зону интереса входит север города -  АО «Третий парк».

В компании БМГ противоречия не видят. «Регламентом заключения концессионного соглашения предусмотрена конкурсная процедура принятия решения. Компания «Бакулин Моторс Групп» готова взять на себя обслуживание более 30 социальных маршрутов», – сообщили в пресс-службе компании.

Отметим, что компания БМГ, несмотря на то, что не утрясены юридические казусы,  подтверждает свою готовность строить  автобусный  парк в Санкт-Петербурге.  «В настоящий момент  проходит этап проработки предложений по возможным обязательствам сторон», – подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе БМГ.  

Более того,  представители компании  сообщили «Фонтанке» о пересмотре некоторых пунктов будущего концессионного соглашения. Потенциальный инвестор  уточняет, что в процессе переговоров со Смольным  стороны  расширили временные рамки проекта: обсуждается период  в 21 год.  «В течение этого срока концессионер будет эксплуатировать городские маршруты с семилетним нормативным сроком эксплуатации автобусов. То есть в течение 21 года полная смена подвижного состава произойдет дважды», – сообщили в пресс-службе БМГ. Другими словами, после ухода из Петербурга инвестор оставит  автопарк, у которого закончится нормативный срок эксплуатации.  Как  ранее сообщал глава комитета по транспорту СПб Алексей Головин, концессионер планировал эксплуатировать городские маршруты 7-15 лет. Затем автобусы должны быть переданы городу.

В  городском комитете по транспорту  идеи г-на Бакулина по-прежнему одобряют.  «Проект может улучшить транспортное обслуживание жителей на севере  Петербурга, позволит снизить экологическую нагрузку от общественного транспорта», – заявили «Фонтанке» в пресс-службе комитета.

Уместно уточнить, чем знаменита компания Алексея Бакулина. Машиностроительный холдинг БМГ был основан в 2014 году. Одним из главных активов компании с недавнего времени  стал завод по производству автобусов  во Владимирской области.  Этот завод, который строился там с 2014 года, был запущен осенью 2016 года (заявленная мощность – 5 тыс автобусов в год). Пока работает только один цех, но холдинг готов выгнать на маршруты Санкт-Петербурга 400 автобусов собственного производства.  

Алексей Бакулин, которого сложно назвать публичным бизнесменом, под занавес 2016 года дал «Коммерсанту» большое интервью, в котором проговорил несколько базовых для его бизнеса моментов.  Холдинг теперь  делает серьезную  ставку на выпуск  именно газомоторной техники  (весь модельный ряд – малые, средние, городские, пригородные автобусы), компания больше не хочет быть нишевым игроком и готова вырваться в лидеры, поэтому во владимирский завод было инвестировано порядка 7 млрд рублей. Волгоградская  же площадка холдинга расширяет мощности с 500 до 1 тыс. автобусов в год.  

Сам бизнесмен Бакулин наращивает не только производственные мощности, но и политические «мускулы». Инновационной продукцией холдинга – беспилотными  автобусами – заинтересовались в Сколково, где до весны текущего года будут тестироваться беспилотники производства БМГ.  И на вопрос газеты  «Коммерсанть» -  «какие у  вас отношения с Минпромторгом»,  Бакулин  ответил: «Замечательные, потому что они нас поддерживают». 

Катерина Кураева


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комментарии пользователей (4)
Сандер
10 января 2017 г. 21:53
Кто там хотел протолкнуть газовые заправки в Питере? Не мытьём, так катаньем.
sb1203
10 января 2017 г. 21:42
вот наши бизнес менчики и довыделывались:) Теперь их, по ходу, поимеют по взрослому.
Дмитрий Н
10 января 2017 г. 21:23
Хороший проект, мне нравится. Главное — это как можно скорее похоронить ГУП.
mashinostroitel
10 января 2017 г. 21:06
Скоро в Петербурге одни бизнес-центры с менеджерами, соборы РПЦ с попами, да публичные дома с проститутками останутся. Промышленности все меньше и меньше. Вагоны метро практически перестали изготавливать, трамваи тоже по соседям собираем. Нет своего патриота, ленинградца-петербуржца во главе города. Все варягов на кормление сажают.
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