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10.01.2017 20:04

Полтавченко: Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен

Вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви решен, но здание полностью сохранит музейные функции, сообщил сегодня ТАСС губернатор Петербурга Георгий Полтаченко. "Вопрос решен", – сказал он.

При этом он отметил, что у собора останутся и музейные функции. "По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию ", – пояснил Полтавченко. Он заверил, что доступ в здание будет обеспечен представителям всех без исключения конфессий. "Как работал (с точки зрения доступа – прим. ТАСС), так и будет работать", – отметил губернатор.

При этом он уточнил, что собор передается РПЦ в пользование, дальнейшее содержание его будет осуществляться за счет церкви.

Напомним, ранее "Фонтанка" писала со ссылкой на источники в Смольном, что правительство города готовит план передачи Исаакиевского собора РПЦ и намерено отдать памятник до декабря 2017 года.

Источник: ТАСС


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Только в январе 2017 года действует предложение от Сбербанка на приобретение квартир от застройщика под 11,5%. Первоначальный взнос от 15%.
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