В Китае власти отказались лицензировать Pokemon Go

Китайское правительство заявило, что не допустит игру Pokemon Go на региональный мобильный рынок, пока не оценит потенциальный риск, который несёт приложение, сообщает портал Playground.ru. Для этого руководство страны задействовало сразу несколько регулирующих органов.

Государственное управление по делам печати, радио, кино и телевидения Китая в целях «национальной безопасности» объединится с другими государственными органами, чтобы оценить риски, которые несёт Pokemon Go.

Правительство Китая обеспокоено, что приложение может передавать географическую информацию, а также несёт угрозу транспортной безопасности и здоровью пользователей. Приложение Pokemon Go работает на основе карт Google Maps, которые также заблокированы в Китае.

Релиз Pokemon Go состоялся 6 июля 2016 года. Недавно компания-разработчик Niantic поделилась информацией о доходах игры за время зимних праздников.