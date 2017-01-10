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10.01.2017 19:39

Запасы наличной валюты у российских банков упали до 4-летнего минимума

Запасы наличной иностранной валюты в российской банковской системе падают седьмой квартал подряд, следует из статистики ЦБ.

На начало октября российские банки держали кассовые остатки в инвалюте на сумму 5,438 млрд долларов. Это на 1,1 млрд долларов меньше, чем в конце июня и на 1,7 млрд долларов ниже значений начала года.

По сравнению с зимой 2015-го года валютные запасы российских банков упали в 3,2 раза. В результате показатель, зафиксированный ЦБ на конец третьего квартала, оказался рекордно низким более чем за 4 года.

Согласно статистике регулятора, банки 28 месяцев подряд "прожигают" резервы наличных долларов и евро, ввезенных в РФ в рекордном объеме в конце 2014 года.

Почти три четверти поступившей тогда валюты уже перекочечавало в карманы и под матрасы россиян, причем, по данным ЦБ, во второй половине 2016 года этот процесс вновь ускорился.

На ожиданиях предновогодней девальвации и падении курсов в сентябре граждане купили в обменниках 6,1 млрд долларов, в октябре – 6,6 млрд долларов.

Чистый спрос (с учетом проданной валюты) составил 2,2 и 2,8 млрд долларов соответственно, два месяца подряд устанавливая рекорды с декабря 2014 года.

За 10 месяцев объемы скупки достигли 7,2 млрд долларов, превысив показатель прошлого года на 110%.

Интерес населения к валюте осенью был связан с ожиданиями, что снаряд попадет в одну воронку третий раз подряд, и сценарий новогоднего обвала рубля, хорошо знакомый по 2014-15 гг, материализуется и на этот раз, отмечают в обзоре аналитики Сбербанк CIB.

Спрос на валюту довольно показательно совпал с некоторым ростом реальных зарплат, отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. По данным Росстата, в августе он достигал 7%, а к концу года замедлился до 2%.

При этом роста потребления не произошло: розничные продажи упали на 5,6%. "В условиях роста зарплат население предпочитало направлять значительную часть дополнительных доходов на приобретение иностранной валюты, – делает вывод Ващелюк.

Хорошей новостью, по ее словам, является то, что люди несут валюту в банки (объем валютных вкладов вырос на 1,6%).

"Плохой новостью является то, что уровень доверия населения к рублю остается низким, и как только возникает возможность (появляются дополнительные доходы, а курс падает) домохозяйства по-прежнему предпочитают формировать сбережения в иностранной валюте", – констатирует эксперт.

Источник: Finanz.ru


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