В Пулково не будут отменять рейсы из-за забастовки сотрудников British Airways

Бортпроводники британской авиакомпании British Airways выполнили свое обещание и объявили о проведении двухдневной забастовки. В аэропорту Санкт-Петербурга перевозчик пока работает в штатном режиме, сообщили “Фонтанке" в пресс-службе Пулково.

Как ранее сообщала “Фонтанка”, забастовка ожидалась еще в декабре 2016 года – к рождественским праздникам. По данным INTERFAX.RU, сроки перенесены на 10 – 11 января 2017 года. Забастовку сотрудники АК объясняли «нищенскими зарплатами».

В Пулково официального уведомления от перевозчика не получали. «У нас отмен пока нет», – уточнили в пресс-службе аэропорта. Самолеты British Airways из Пулково в лондонский аэропорт Хитроу ежедневно летают без пересадок, также есть стыковочные рейсы через Хельсинки.