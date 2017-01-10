В Лондонском университете отказались изучать "белую философию" Платона и Канта

Студенты Школы восточных и африканских исследований престижного Лондонского университета потребовали изъять из их программы по философии древнегреческих и европейских мыслителей по той причине, что они… «белые».

Студенческий совет Восточного отделения заявил, что знакомство с текстами Платона, Аристотеля, Декарта и Канта имеет смысл только для изучения «колониалистского наследия» Запада в контексте «деколонизации» университета. В курсе философии, настаивают они, «должны быть представлены преимущественно философы из Африки и Азии».

«Белую философию надо учить, если это необходимо, но только с критической точки зрения», — сказано в заявлении студсовета, который считает своей главной целью в этом академическом году «деколонизацию университета» и «борьбу с белой институцией». Декан философского факультета университета назвала эти требования «смехотворными».

«Это невежество, причем невежество, решительно не желающее себя исправлять. Если они думают, что в «Критике чистого разума» Эммануила Канта есть колониальный контекст, то я хотел бы его услышать», — иронизирует в интервью Daily Mail философ Роджер Скратон.

Требование прозвучало на фоне плана реформы высшего образования в Великобритании, согласно которой в основу системы рейтинга будет положено «удовлетворение» студентов. Преподаватели университетов уже назвали этот принцип «фантастически опасным» для образования.

«Есть реальная опасность того, что политическая корректность выйдет из-под контроля, — цитирует Telegraph вице-канцлера Букингемского университета сэра Энтони Селдона. — Мы должны понять мир, каким он был, а не переписывать историю в соответствии с чьими-то вкусами».