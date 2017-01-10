Стадион дорос до 48
Смольный перерасходовал уже 5,2 млрд рублей на строительство стадиона, выяснила «Фонтанка». Деньги рассчитывают вернуть после судов с «Трансстроем», экс-подрядчиком стройки. Только исход дел еще не решен, а разбирательства могут растянуться на несколько лет.
С мая этого года чиновники Смольного повторяют, как мантру, – стоимость стадиона на Крестовском острове остается неизменной. Официально, вместе с входными павильонами, парковками и подсветкой, — это 42,8 млрд рублей.
События последних месяцев рождают сомнения в официальной позиции. В августе правительство перекинуло на стройку Крестовского 2,6 млрд с детсадов, школ и больниц. В декабре — заключило с генподрядчиком «Метрострой» еще 2 контракта на 3 млрд рублей. На эти деньги стадион напичкают оборудованием контроля — интроскопами для проверки багажа, видеокамерами с опцией распознавания лиц.
Тем не менее позиция команды вице-губернатора Игоря Албина не изменилась. 9 января комитет по строительству снова заявил, что смета арены остается прежней.
«Фонтанка» проверила, сколько действительно потратил Смольный на стадион. Проделать ту же работу сможет каждый желающий — мы пользовались только официальными источниками. Вся информация о расходах с 2006 года указана на сайте комитета финансов.
Второй источник — сайт госзаказа. На нем можно увидеть последние контракты с «Метростроем», заключенные с августа этого года. Они проавансированы на 100%, но оплата еще не отражается в отчетности комфина.
Как тратили деньги
С 2006-го на стадионе сменилось 3 генподрядчика. Первый, «Авант», обещал построить арену за 6,4 млрд рублей. Он снес стадион архитектора Александра Никольского и вбил сваи для новой арены японца Кисе Курокавы. За 3 года работы подрядчику выплатили 5,4 млрд рублей.
«Авант» работал на стадионе без проекта. Он вышел из Главгосэкспертизы только в 2008-м. Тогда-то и выяснилось, что стройка обойдется гораздо дороже. Город расстался с «Авантом» (через месяц глава компании, Григорий Фельдман, погиб в ДТП) и заключил новый контракт, еще на 13 млрд рублей, с «Трансстроем» миллиардера Олега Дерипаски. На тот момент корпорация была среди крупнейших проектных и строительных компаний России. Она выросла из сети предприятий советского министерства транспортного строительства, строила транспортные развязки, порты и железные дороги.
К 2013-му «Трансстрой» отлил стадион в бетоне, освоив 10,5 млрд рублей. Но стоимость арены выросла еще раз — уже до 38 млрд рублей. Виной стали требования FIFA к вместимости стадиона и планировке помещений. Несущие стены «нарезали» арену на мелкие блоки с низкими потолками, лишив ее больших пространств и хороших тренировочных площадок.
Под давлением прокуратуры и счетной палаты с «Трансстроем» заключили новые контракты — еще на 24,5 млрд рублей. Но и этого не хватило. Проектирование стадиона шло параллельно со стройкой — появлялись дополнительные работы и требования FIFA, скакал курс доллара.
Весной 2016-го Смольный добавил к смете еще 4,3 млрд. А заодно решил расстаться со срывающим сроки «Трансстроем». Тем не менее за 8 лет компании выплатили 31,7 млрд рублей.
Новый подрядчик – полугосударственный «Метрострой» – вышел на площадку стадиона в августе. Компании выплатили 10,8 млрд рублей, заключив с ней 4 контракта.
Наконец, в преддверии Нового года Смольный ввел стадион в эксплуатацию. К усилиям «Метростроя» добавилась бессменная работа на стройке половины городских комитетов и крупнейших городских застройщиков. Тем не менее окончательно работы на площадке завершатся к маю, сообщал Игорь Албин.
Куда делись 5 млрд?
Сумма, подсчитанная «Фонтанкой», превышает официальные сметы на строительство стадиона на 5,2 млрд рублей. Откуда взялись эти деньги, уже вскользь объясняли сами чиновники.
В августе комитет по строительству объяснял, что 3,6 млрд правительство заплатило дважды. В первый раз — в виде предоплаты «Трансстрою». Компания не вернула их после расторжения контракта. Второй раз — уже «Метрострою».
Еще миллиард Смольный потратил, надеясь впоследствии отсудить его у «Трансстроя». В такую сумму был оценен допущенный брак, объясняли «Фонтанке» в Смольном.
Наконец, некоторые работы – художественная подсветка, подключение к сетям – не входят в расчеты Смольного.
Перерасходованные, то есть снятые с других городских объектов, миллиарды Смольный рассчитывает отсудить у «Трансстроя». Процессы уже идут, но пока предсказать победу города сложно. Экс-подрядчик оценил свои убытки в 6,9 млрд рублей.
В компании не понимают, как Смольный будет доказывать наличие брака на стадионе. По закону недоделки должна фиксировать трехсторонняя комиссия. «Нас приглашали на осмотр стадиона в августе 2016-го, – пояснили в пресс-службе «Инжтрансстроя-СПб». – Мы представили мотивированный отказ — в составе комиссии не было независимых экспертов, а в приглашении не перечислили точки, которые мы должны осматривать. С тех пор к нам таких обращений не поступало».
Если Смольный выиграет в суде, 5,2 млрд, или их часть, вернутся в бюджет. Если нет — постфактум официальная смета вырастет. Только случится это наверняка через несколько лет, которые длятся сложные финансовые разбирательства.
Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»