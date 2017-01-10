Стадион дорос до 48

На строительство стадиона на Крестовском потратили 48 млрд за 10 лет. «Фонтанка» посчитала, используя официальные источники.

Смольный перерасходовал уже 5,2 млрд рублей на строительство стадиона, выяснила «Фонтанка». Деньги рассчитывают вернуть после судов с «Трансстроем», экс-подрядчиком стройки. Только исход дел еще не решен, а разбирательства могут растянуться на несколько лет.

С мая этого года чиновники Смольного повторяют, как мантру, – стоимость стадиона на Крестовском острове остается неизменной. Официально, вместе с входными павильонами, парковками и подсветкой, — это 42,8 млрд рублей.

События последних месяцев рождают сомнения в официальной позиции. В августе правительство перекинуло на стройку Крестовского 2,6 млрд с детсадов, школ и больниц. В декабре — заключило с генподрядчиком «Метрострой» еще 2 контракта на 3 млрд рублей. На эти деньги стадион напичкают оборудованием контроля — интроскопами для проверки багажа, видеокамерами с опцией распознавания лиц.

Тем не менее позиция команды вице-губернатора Игоря Албина не изменилась. 9 января комитет по строительству снова заявил, что смета арены остается прежней.

«Фонтанка» проверила, сколько действительно потратил Смольный на стадион. Проделать ту же работу сможет каждый желающий — мы пользовались только официальными источниками. Вся информация о расходах с 2006 года указана на сайте комитета финансов.

Второй источник — сайт госзаказа. На нем можно увидеть последние контракты с «Метростроем», заключенные с августа этого года. Они проавансированы на 100%, но оплата еще не отражается в отчетности комфина.

Как тратили деньги

С 2006-го на стадионе сменилось 3 генподрядчика. Первый, «Авант», обещал построить арену за 6,4 млрд рублей. Он снес стадион архитектора Александра Никольского и вбил сваи для новой арены японца Кисе Курокавы. За 3 года работы подрядчику выплатили 5,4 млрд рублей.

«Авант» работал на стадионе без проекта. Он вышел из Главгосэкспертизы только в 2008-м. Тогда-то и выяснилось, что стройка обойдется гораздо дороже. Город расстался с «Авантом» (через месяц глава компании, Григорий Фельдман, погиб в ДТП) и заключил новый контракт, еще на 13 млрд рублей, с «Трансстроем» миллиардера Олега Дерипаски. На тот момент корпорация была среди крупнейших проектных и строительных компаний России. Она выросла из сети предприятий советского министерства транспортного строительства, строила транспортные развязки, порты и железные дороги.

К 2013-му «Трансстрой» отлил стадион в бетоне, освоив 10,5 млрд рублей. Но стоимость арены выросла еще раз — уже до 38 млрд рублей. Виной стали требования FIFA к вместимости стадиона и планировке помещений. Несущие стены «нарезали» арену на мелкие блоки с низкими потолками, лишив ее больших пространств и хороших тренировочных площадок.

Под давлением прокуратуры и счетной палаты с «Трансстроем» заключили новые контракты — еще на 24,5 млрд рублей. Но и этого не хватило. Проектирование стадиона шло параллельно со стройкой — появлялись дополнительные работы и требования FIFA, скакал курс доллара.

Весной 2016-го Смольный добавил к смете еще 4,3 млрд. А заодно решил расстаться со срывающим сроки «Трансстроем». Тем не менее за 8 лет компании выплатили 31,7 млрд рублей.

Новый подрядчик – полугосударственный «Метрострой» – вышел на площадку стадиона в августе. Компании выплатили 10,8 млрд рублей, заключив с ней 4 контракта.

Наконец, в преддверии Нового года Смольный ввел стадион в эксплуатацию. К усилиям «Метростроя» добавилась бессменная работа на стройке половины городских комитетов и крупнейших городских застройщиков. Тем не менее окончательно работы на площадке завершатся к маю, сообщал Игорь Албин.

Куда делись 5 млрд?

Сумма, подсчитанная «Фонтанкой», превышает официальные сметы на строительство стадиона на 5,2 млрд рублей. Откуда взялись эти деньги, уже вскользь объясняли сами чиновники.

В августе комитет по строительству объяснял, что 3,6 млрд правительство заплатило дважды. В первый раз — в виде предоплаты «Трансстрою». Компания не вернула их после расторжения контракта. Второй раз — уже «Метрострою».

Еще миллиард Смольный потратил, надеясь впоследствии отсудить его у «Трансстроя». В такую сумму был оценен допущенный брак, объясняли «Фонтанке» в Смольном.

Наконец, некоторые работы – художественная подсветка, подключение к сетям – не входят в расчеты Смольного.

Перерасходованные, то есть снятые с других городских объектов, миллиарды Смольный рассчитывает отсудить у «Трансстроя». Процессы уже идут, но пока предсказать победу города сложно. Экс-подрядчик оценил свои убытки в 6,9 млрд рублей.

В компании не понимают, как Смольный будет доказывать наличие брака на стадионе. По закону недоделки должна фиксировать трехсторонняя комиссия. «Нас приглашали на осмотр стадиона в августе 2016-го, – пояснили в пресс-службе «Инжтрансстроя-СПб». – Мы представили мотивированный отказ — в составе комиссии не было независимых экспертов, а в приглашении не перечислили точки, которые мы должны осматривать. С тех пор к нам таких обращений не поступало».

Если Смольный выиграет в суде, 5,2 млрд, или их часть, вернутся в бюджет. Если нет — постфактум официальная смета вырастет. Только случится это наверняка через несколько лет, которые длятся сложные финансовые разбирательства.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»