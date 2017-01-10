Роналду: Выиграть Кубок конфедераций — 2017 — мечта

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о желании выиграть Кубок конфедераций 2017 года, который пройдет в России.

Напомним, КК-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах: Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. В частности, сборная Португалии третий матч на групповом этапе проведет в Северной столице на стадионе "Крестовский" против Новой Зеландии. Финал КК-2017 также пройдет в Петербурге.

«Португалия впервые будет бороться за Кубок конфедераций. Это будет красиво и останется в нашем «резюме». Очевидно, что выиграть — мечта. Мы знаем, что будет трудно. Там будут великие команды. Но в футболе все возможно», — цитирует Роналду официальный сайт ФИФА.