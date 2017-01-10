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10.01.2017 18:40

Минфин отчитался о сокращении Резервного фонда в 2016 году

Объем Резервного фонда РФ к январю 2017 года составил 972,13 млрд рублей, следует из сообщения Минфина.

Как передает «Прайм», годом ранее объем фонда составлял 3,641 трлн рублей, таким образом в рублях Резервный фонд за 2016 год сократился в 3,7 раза. Всего за год из фонда израсходовали 2,1 трлн рублей.

Почти половина этой суммы была потрачена в декабре: часть средств фонда в иностранной валюте реализовали за 966,9 млрд рублей, деньги были направлены на покрытие бюджетного дефицита.

Источник: Republic


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