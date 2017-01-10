Белоруссия не стала ограничивать число въездов для граждан 80 стран, которых пустит без виз

Белоруссия не установила ограничений для поездок в страну для иностранцев в течение пятидневного безвизового режима. Об этом сообщил начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии Олег Ляшук.

«Иностранец может воспользоваться этой возможностью столько раз, сколько захочет посетить нашу красивую страну — при соблюдении установленного порядка», — заявил Ляшук.

После прибытия туристов через Национальный аэропорт Минск обеспечивать контроль за их пребыванием будут полицейские, заявил начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Белоруссии Алексей Бегун. В Министерстве спорта Белоруссии заявили, что введение безвизового режима приведет к увеличению турпотока на 20%.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко указом разрешил иностранным туристам въезжать в страну без виз. С февраля 2017 года гражданам 39 стран Европы, Бразилии, Индонезии, США, Японии и других стран для въезда в Белоруссию потребуется предъявить паспорт, медстраховку (на сумму не менее €10 тыс.) и не менее 46 белорусских рублей.

Гражданам Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии и Самоа удастся въехать в Белоруссию без визы лишь при наличии в паспорте действительной многократной шенгенской визы или визы одной из стран ЕС. Кроме того, им потребуются авиабилеты на вылет через пять дней.

Пятидневный безвизовый режим не распространяется на лиц, прибывающих авиарейсами из России, а также тех, кто собирается из Белоруссии отправиться в Россию.