Еще
19:54 10.01.2017
Пришлите свою новость!
19:50
Сериал «Теория большого взрыва» оказался на грани закрытия
19:40
В Китае власти отказались лицензировать Pokemon Go
19:39
Запасы наличной валюты у российских банков упали до 4-летнего минимума
19:32
В Пулково не будут отменять рейсы из-за забастовки сотрудников British Airways
19:23
Китайцы незаконно вывозят из России жир лягушки и корень женьшеня
19:17
На Соломоновых островах произошло землетрясение магнитудой 6,7
19:10
В Лондонском университете отказались изучать "белую философию" Платона и Канта
19:00
Глава британского МИДа заверил Трампа в причастности России к кибератакам
18:54
Чемпион Европы по боксу погиб в ДТП
18:46
Роналду: Выиграть Кубок конфедераций — 2017 — мечта
18:43
Lux Express изменил расписание автобусов между Петербургом и Таллином
18:40
Минфин отчитался о сокращении Резервного фонда в 2016 году
18:29
Водолазы МЧС работают на месте предполагаемого крушения корабля
18:28
Жителю Ленобласти пришлось вернуться из Финляндии без собачьего корма
18:26
Белоруссия не стала ограничивать число въездов для граждан 80 стран, которых пустит без виз
18:20
Ученые обещали воскресить нацистских коров
18:03
Съемки фильма перекроют движение в центре Петербурга
18:01
В Петербурге пенсионерка потеряла 500 тысяч в попытке получить компенсацию за БАДы
17:58
Кадыров еще раз проклял Сталина
17:54
В Смольном под Новый год смотрели “Ежика в тумане” и “Даун Хаус”
17:41
«Зенит» подписал контракт с защитником «Волгаря» Сергеем Зуйковым
17:38
ГАТИ рассказала, кого больше всего штрафовали за перекопанные дороги
17:35
На Челиева водители любовались фонтаном холодной воды
17:28
Жители самой красивой деревни России попросили защиты от туристов
17:22
Электронный cервис ЗАГС снова начал принимать заявления на регистрацию брака
17:16
В Иркутске тысячам детей подарили на Новый год червивые конфеты
17:13
Live-акция по мотивам «Шерлока» пройдет в Twitter 10 января
17:04
Выгнувшийся рельс мешает трамваю № 6 доехать до конечной
17:01
Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты
16:57
В Приморском районе поезд насмерть сбил мужчину
16:50
Навальный намерен защищать Носика и Кунгурова в ЕСПЧ
16:46
Объявлено название нового двухтомника Мураками
16:40
Володин предложил обнулять законопроекты прошлых Дум
16:38
Молло подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года
16:36
ЕСПЧ обязал школьниц-мусульманок посещать бассейн вместе с мальчиками
16:30
В Турции смертника застрелили у входа в здание полиции
16:30
В Петербурге суд приехал к предполагаемому серийному налетчику-«молотобойцу» в больницу
16:22
Фигурант дела об обналичивании 23 млрд рублей получил 3,5 года колонии
16:20
Четыре тысячи китайцев встретили Новый год в Петербурге
16:20
В Петербурге после столкновения двух грузовых поездов будут судить машиниста
16:15
СМИ узнали о закупке «дочкой» «Роснефти» путевок на Кубу для сотрудников
16:09
В ДНР отвергли предложение Савченко по обмену пленными
16:04
Бывший переводчик Спаллетти станет помощником Семака в «Уфе»
15:56
Путин прокомментировал третье место МГУ в мировом рейтинге вузов
15:49
Тело Антона Губанкова найдено в Черном море
15:45
Застройщикам не удалось в декабре 2016-го поставить "рекорд"
15:39
Гибель пассажира в метро Петербурга квалифицирована как убийство
15:28
Депутатов Госдумы уличили в неуплате счетов по ЖКХ
15:22
«Транснефть» приостановила прокачку азербайджанской нефти
15:16
ФИФА одобрила расширение чемпионата мира до 48 сборных
15:11
Суд в Киеве арестовал тысячу бутылок из алкогольной коллекции Януковича
15:11
Завершилась 21-летняя реставрация Троицкого собора
15:09
В Подмосковье 10 человек отравились газом в жилом доме
15:01
На Испытателей фургон подрезал трамвай
15:00
«ДП»: Финский бренд Finlayson уходит из России
14:57
Употребление наркотика бывшей женой Кержакова подтвердили медики
14:47
«Доктор Питер» стал самым цитируемым медицинским СМИ России 2016 года
14:40
Чубайс, Костин и Шохин заступились за Улюкаева
14:32
В соцсетях обсуждают покупку Русским музеем резинового унитаза
14:26
Шойгу заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ВКС в Сирии
14:20
В дома на улице Васенко вернулось тепло
14:19
Савченко обнародовала список пленных украинцев в Донбассе
14:12
Улюкаеву запретили посещать врачей и гулять
14:04
Распутин помог дворцу Юсуповых попасть в мировой топ «тёмных» достопримечательностей
14:00
Кто заплатит за Исаакиевский собор
13:59
Суд продлил домашний арест Улюкаева до 15 апреля
13:57
Житель Петербурга удрал с букетом, разбив входную дверь и арку
13:57
Погибшего на «Площади Александра Невского» толкнули под поезд метро друзья
13:53
Под Львовом вандалы повредили памятник убитым во время войны полякам
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм
Версия для печати
10.01.2017 18:26

Белоруссия не стала ограничивать число въездов для граждан 80 стран, которых пустит без виз

Белоруссия не установила ограничений для поездок в страну для иностранцев в течение пятидневного безвизового режима. Об этом сообщил начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии Олег Ляшук.

«Иностранец может воспользоваться этой возможностью столько раз, сколько захочет посетить нашу красивую страну — при соблюдении установленного порядка», — заявил Ляшук.

После прибытия туристов через Национальный аэропорт Минск обеспечивать контроль за их пребыванием будут полицейские, заявил начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Белоруссии Алексей Бегун. В Министерстве спорта Белоруссии заявили, что введение безвизового режима приведет к увеличению турпотока на 20%.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко указом разрешил иностранным туристам въезжать в страну без виз. С февраля 2017 года гражданам 39 стран Европы, Бразилии, Индонезии, США, Японии и других стран для въезда в Белоруссию потребуется предъявить паспорт, медстраховку (на сумму не менее €10 тыс.) и не менее 46 белорусских рублей.

Гражданам Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии и Самоа удастся въехать в Белоруссию без визы лишь при наличии в паспорте действительной многократной шенгенской визы или визы одной из стран ЕС. Кроме того, им потребуются авиабилеты на вылет через пять дней.

Пятидневный безвизовый режим не распространяется на лиц, прибывающих авиарейсами из России, а также тех, кто собирается из Белоруссии отправиться в Россию.

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Автор фото: Ольга Гриднева
21.12.2016 15:20

«РЖД Тур» приглашает на рождественские паровозные прогулки

В Рождество –7 января – у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие по маршруту Царскосельской железной дороги на поезде с настоящим паровозом.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00

«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой

Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11

Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"

Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Lux Express изменил расписание автобусов между Петербургом и Таллином
Белоруссия не стала ограничивать число въездов для граждан 80 стран, которых пустит без виз
Жители самой красивой деревни России попросили защиты от туристов
Четыре тысячи китайцев встретили Новый год в Петербурге
На новогодних праздниках Финляндию посетило на 10% больше россиян, чем в прошлом году
На оформление финской визы уйдёт до 12 дней
На "Торфяновке" на въезд в РФ из Финляндии стоят 500 машин
Россияне за год получили от финских пограничников 2,5 тыс. штрафов
Lux Express: Пассажиры больше не переходят границу пешком
На "Брусничном" в сторону России в пробке стоят 470 машин
Финские пограничники экономят деньги петербуржцев
Куда и за сколько еще можно улететь на Новый год из Петербурга
Колесим по Финляндии (часть третья)
Це без одной весны Европа
Культурная столица мира? WTA?
Зачем ехать в Литву
Самолетом, поездом, автобусом
Опоздавшие к морю
Hilton заглядывается на Росси
Прощальный гудок «Принцессы»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как дым отечества несладок...

Завершилась 21-летняя реставрация Троицкого собора

Михаил Огнев/

Петербуржцы после новогодних каникул обвалили сайт ЗАГС

В Петербурге после столкновения двух грузовых поездов будут судить машиниста

В смертельном ДТП с волком на «Коле» пострадали трое

Фото: Антон Ваганов / ДП

Бесплатный съезд: Дальнобойщики против платного проезда по ЗСД

Новости компаний
Автор фото: Ольга Гриднева
21.12.2016 15:20
«РЖД Тур» приглашает на рождественские паровозные прогулки
В Рождество –7 января – у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие по маршруту Царскосельской железной дороги на поезде с настоящим паровозом.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00
«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой
Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11
Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"
Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
Фотобанк Lori
07.12.2016 18:06
В мир волшебства на поезде: «РЖД Тур» приглашает в гости к Снегурочке
На высоком волжском берегу, в сказочном тереме с резными наличниками, живет внучка Деда Мороза – красавица Снегурочка. Вести хозяйство ей помогают домовые и кот Баюн.
«Победа»
06.12.2016 11:10
Лоукостер «Победа» начал перевозить пятый миллион пассажиров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») перевезла с начала этого года уже четыре миллиона человек. Юбилейным оказался пассажир, летевший из петербургского аэропорта «Пулково» в Ростов-на-Дону.
Tele2
02.12.2016 16:39
Tele2 предлагает неограниченный трафик за рубежом
В преддверии новогодних каникул Tele2 запускает новую услугу «Интернет не отдыхает». Опция дает возможность абонентам оператора скачивать за границей неограниченный объем интернет-трафика.
Автор фото: Гриднева Ольга
16.11.2016 18:00
РЖД приглашает на паровозную прогулку с новогодним настроением
25 декабря и 7 января у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие на ретропоезде с Витебского вокзала по маршруту Царскосельской железной дороги.
Фотобанк Lori
10.11.2016 18:00
Незабываемые новогодние путешествия в сказку для взрослых и детей
Компания «РЖД Тур» открывает бронирование сказочного тура «Путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг»
Фотобанк Lori
03.11.2016 11:19
«РЖД Тур» приглашает в путешествие к Снегурочке
Чуть меньше двух месяцев остается до празднования самого сказочного, яркого и веселого праздника страны – Нового года.
фотобанк Lori
31.10.2016 09:00
В сказку на поезде: новогодний тур в Великий Устюг
Компания «РЖД Тур» предлагает жителям Санкт-Петербурга совершить в новогодние праздники путешествие на родину Деда Мороза в Великий Устюг.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.