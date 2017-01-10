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10.01.2017 18:20

Ученые обещали воскресить нацистских коров

Голландский эколог Рональд Годери (Ronald Goderie) объявил о том, что приблизился к восстановлению породы коров, выведенной нацистами. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Согласно расчетам ученого, он выведет коров уже к 2025 году. Годери прибег к методу дедоместикация, чтобы получить максимально приближенный к оригиналу вид, который вымер еще в 1627 году. Сейчас ученые вывели уже четвертое поколение животного и надеются к седьмому поколению получить копию нацистской суперкоровы.

В середине 1920-х годов немецкие зоологи Хайнц и Люц Хек начали воссоздавать вид вымершего европейского дикого быка, который представляет большую ценность для немецкой мифологии. За 11 лет опытов Хекам путем гибридизации скота с выраженными примитивными признаками удалось вывести то, что они считали первобытными турами. Животные использовались в пропагандистских материалах времен Второй мировой войны для иллюстрации силы и чистоты Третьего рейха. После Второй мировой войны осталось совсем немного представителей этого вида.

Также разведением этого скота занимался британский фермер Дерек Гоу, который закупил их стадо в 2009 году. Однако спустя шесть лет ему пришлось забить коров из-за их неконтролируемой агрессии по отношению к человеку.

Источник: "Лента.ру"


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