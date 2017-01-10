В Петербурге пенсионерка потеряла 500 тысяч в попытке получить компенсацию за БАДы

Выдуманная компенсация за поддельные БАДы обернулась для пенсионерки потерей полумиллиона рублей. Похищенные у женщины деньги стали поводом для расследования уголовного дела по статье "Мошенничество". Как сообщает прокуратура Петербурга, обвиняемый Рафаэль Калимуллин вывел со счета пожилой женщины деньги, получив данные карты под предлогом выплаты компенсации за поддельные пищевые добавки.

О результатах проведенного расследования 10 января сообщает горпрокуратура. Как полагает следствие, деньги обманутой пенсионерки были присвоены обвиняемым еще в июле 2014 года. Правоохранительные органы считают, что Калимуллин действовал не один. По версии следствия, его подельник взял на себя всю основную работу — общался с потерпевшей, рассказал о полагающейся ей выплате от государства за приобретение поддельных БАДов и разузнал данные банковской карты, специально оформленной для этой выплаты. Сам Калимуллин обвиняется в махинациях с переводом денег со счетов пенсионерки на собственные карты.

Однако предполагаемый соучастник Калимуллина скончался, не дождавшись суда. Петроградский районный суд в рамках дела по 159-й статье УК РФ ("Мошенничество") будет общаться только с одним обвиняемым.