В Смольном под Новый год смотрели “Ежика в тумане” и “Даун Хаус”

Блогер, автор проекта RuGovEdits, отслеживающего правки в «Википедии» с адресов госорганов, Антон Нестеров выяснил, какие торренты скачивали из сетей различных ведомств под Новый год.

В частности, среди опубликованных им данных есть и информация о тех скачиваниях, которые были сделаны с IP-адресов АТС Смольного. Так, 20 декабря некто в районе 2 – 3 часов дня скачал 7 фильмов, в том числе “Даун Хаус”, “Ежик в тумане”, “Рапунцель: запутанная история”, “Гордость и предубеждение”, “Россия молодая”, “Служебный роман”, “Иллюзия обмана”.

У других ведомств Нестеров нашел в том числе порнофильмы; три такие киноленты и альбом “Ленинграда” скачали пользователи из здания Росатома. А в ФСО скачивали в числе прочего “День выборов” и ленту “С секретаршей после работы”.

Данные о том, с каких IP-адресов какие торренты скачивали, Нестеров взял у российского сервиса I Know What You Download. Этот сервис имитирует работу обычного торрент-клиента: когда кто-то пытается скачать с трекера фильм или игру, его компьютер отправляет запрос в том числе на I Know What You Download, выдавая тем самым IP-адрес пользователя.