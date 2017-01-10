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10.01.2017 18:01
2 Комментариев

Мундиаль по-новому: ощущение полной фигни

Президент ФИФА Джанни Инфантино сдержал свое предвыборное обещание и расширил количество участников чемпионатов мира с 32 до 48 команд. «Фонтанка» представляет три точки зрения на этот счет.
Мундиаль по-новому: ощущение полной фигни
Джанни Инфантино//Picvario/Интерпресс

Международная федерация футбола (FIFA) приняла революционное решение: расширить количество участников чемпионата мира с 32 до 48 команд. Новая формула (ее начнут применять с ЧМ-2026) полностью изменит нынешний вид турнира. За главный приз смогут побороться команды, у которых никогда раньше не было такой возможности. Федерация предполагает, что это хорошо, и будет способствовать развитию футбола во всем мире. 

Большинство специалистов думает, что турнир от этого только потеряет в качестве. 

Другие уже считают, сколько на этом заработает ФИФА. Цифры впечатляют.

Оптимистическая точка зрения

Она же и самая непопулярная по данному вопросу в Европе. Но такая точка зрения есть, и она имеет право на жизнь хотя бы потому, что есть положительные примеры. Один из таких примеров — сборная Венгрии на чемпионате Европы 2016 года. Команда, которой руководил немецкий специалист Бернд Шторк, стала на том турнире открытием. Венгры, которых изначально считали аутсайдерами, в первом же матче на групповом этапе обыграли сборную Австрии (2:0), затем сыграли вничью со сборными Исландии (1:1) и Португалии (3:3). Так команда Шторка сенсационно выиграла группу. Хотя на этом их успехи и закончились (в 1/8 финала венгров разгромила Бельгия со счетом 0:4).

Но ничего бы этого не было, если бы УЕФА не ввела новую, более демократичную, систему отбора на Евро-2016, при которой в финальную часть можно было попасть, заняв даже третье место в группе (раньше такой чести удостаивались максимум вторые команды).

Ни один из опрошенных «Фонтанкой» экспертов однозначно не высказался за расширение. 

Одним из немногих в Европе, кто поддержал эту идею, оказался главный тренер «Челси» Жозе Моуринью:

«Расширение означает, что чемпионат мира станет еще более социально значимым событием. Больше стран, больше инвестиций в инфраструктуру, в юношеский футбол. Участие большего количества стран приведет к повышению уровня страсти, счастья, энтузиазма. Больше стран – больше африканцев, азиатов, американцев будут вместе. Футбол в клубах развивается, поэтому нельзя сказать, что он взорвется в рамках уровня игры на ЧМ. ЧМ является социально значимым событием, и футбол не может отказаться от возможности и дальше отражать страсть болельщиков», – цитирует Моуринью официальный сайт ФИФА.

Разве что футбольный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «Фонтанкой» высказался в духе «скорее да, чем нет»:

«Не думаю, что расширение как-то скажется на спортивной составляющей. Все равно, кто сильнейший, тот и победит. Так что особых изменений нет. Просто все теперь будет длиннее. Увеличивается же время пребывания на турнире. В общем, это сложности в первую очередь для самих команд. А футболисты же еще и в чемпионатах своих играют. Обратите внимание: проголосовали единогласно. Значит, это всех устраивает. Кстати, чемпионат Европы увеличили на один тур, и сразу появились Венгрия, Исландия. Может быть, в этом есть что-то хорошее. Это просто веяние времени».

Пессимистическая

Тут главный довод простой: уровень ЧМ упадет, и упадет очень резко. Тому также есть практические подтверждения. Кубок наций ОФК на протяжении всей своей истории, начавшейся в 1973 году, попеременно выигрывали Австралия и Новая Зеландия. В 2012 году случилась сенсация: главный трофей, а вместе с ним и путевку на Кубок конфедераций завоевала сборная Таити. Спустя год на Кубке конфедераций Таити громили все соперники по группе: 1:6 – от Нигерии, 0:10 – от Испании, 0:8 – от Уругвая. Это было худшее выступление за все время проведения турнира.

За расширение участников ЧМ в основном выступают африканские и азиатские страны, которые считают, что их незаслуженно обижают. В Африке почти столько же стран, как и в Европе (62 против 65), но если у Африки всего 5 квот на ЧМ, то у Европы их 13. Другое дело, что уровень сборных несопоставим и велик риск получить пару-тройку новых «таити». Такой точки зрения придерживается большинство, в том числе и бывший президент РФС Вячеслав Колосков, до которого дозвонилась «Фонтанка»:

«Я уже много раз говорил на эту тему и повторю вновь: я категорически против этой идеи с расширением. Не вижу в ней ни одного плюса. Невозможно набрать 48 конкурентоспособных команд! Спортивный уровень международных турниров и без того падает. Никого не хочу обижать, но успехи Венгрии и Уэльса на Евро-2016 существенно не повысят их уровень футбола».

Спокойная

У президента ФИФА Джанни Инфантино не было других вариантов. В феврале 2016-го на выборах главы федерации футбола он сумел заполучить голоса африканских и азиатских стран и выиграть гонку именно благодаря идее расширения участников ЧМ. Помимо морального удовлетворения от выполнения обещания Инфантино получит и приятный бонус в виде космической суммы денег на счет мировой федерации.

Согласно просочившемуся в СМИ аналитическому докладу ФИФА, расширение ЧМ до 48 участников позволит увеличить доход от его проведения с 5,5 млрд долларов (столько ФИФА прогнозирует заработать на российском ЧМ-2018, который пройдет еще по старым правилам с 32 сборными) до 6,5 млрд. То есть прирост составит ровно один миллиард. Чистая прибыль не намного меньше — 640  миллионов долларов. Увеличение доходов произойдет в основном за счет увеличения количества матчей.

«Мне кажется, очарование от чемпионатов мира, ожидание турнира и весь прочий кайф будут угасать, – говорит главный редактор сайта Sports.ru Юрий Дудь. – Объяснение этому очень простое: хочешь быть богатым — работай для бедных. Чиновники ФИФА и УЕФА, когда приходили к власти, делали все для того, чтобы сделать хорошо тем странам, которые пока не научились здорово играть в футбол. Это плохо. Чемпионат мира проходит редко, и это должно быть событием, на которое отбираются самые-присамые. Теперь этого не будет, потому что плюс 16 команд, потому что эта новая формула с тремя командами в группе. Ощущение полной фигни. Я не уверен, что эти миллионы, которые ФИФА заработает на расширении, помогут существенно развить футбол. Футбол развивается, когда в нем есть конкуренция, есть ожесточенное соперничество за то, чтобы стать самым крутым».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (2)
LARGUS
10 января 2017 г. 19:36
Jorgen: Даешь Межгалактический чемпионат!
Jorgen
10 января 2017 г. 19:34
Всё это полумеры. Надо проводить чемпионат мира стразу с участием всех стран вообще.
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