«Зенит» подписал контракт с защитником «Волгаря» Сергеем Зуйковым

Футбольный клуб «Зенит» объявил о переходе еще одного новичка. Им стал защитник астраханского «Волгаря» защитник Сергей Зуйков. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, контракт с игроком рассчитан на 3,5 года.

23-летний Зуйков — воспитанник «Локомотива». В «Волгарь» он перешел в январе 2013 года. Спустя год он был вызван в молодежную сборную России, за которую провел шесть встреч. В текущем чемпионате ФНЛ Зуйков забил 5 голов в 19 матчах.

Напомним, ранее «Зенит» объявил о переходе полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов».