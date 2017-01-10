ГАТИ рассказала, кого больше всего штрафовали за перекопанные дороги

Государственная административно-техническая инспекция за прошлый год начислила штрафов почти на 294 млн рублей. Об этом сообщило само ведомство. Для сравнения: в 2015 году общая сумма взысканий составила порядка 360 млн рублей. При этом количество оформленных ордеров, напротив, выросло — с 5839 до 7789.

Как сообщили в ГАТИ, наиболее «дорогие» для нарушителей проступки — проведение земляных и строительных работ без ордера инспекции или после истечения срока его действия, а также нарушение правил благоустройства. Больше всего штрафов — на 17 млн рублей — ГАТИ выписала «Ленэнерго». Ранее «Фонтанка» уже писала о том, что компания взяла на себя рекордные по объему работы по Программе ликвидации накопленных обязательств по технологическому присоединению с привлечением средств господдержки за счет облигаций федерального займа. Только на территории города исполнено более 9 тысяч договоров. Согласно базе ГАТИ, у «Ленэнерго» один из самых высоких индексов незапланированных работ. В самой компании это объясняют необходимостью срочной ликвидации аварий. «На выполнение работ в сроки, обозначенные в ордерах, влияют и объективные причины, например сложные условия мегаполиса – работы могут задерживать даже припаркованные автомобили, которые «Ленэнерго» не вправе перемещать, или географический фактор – Петербург находится на болоте, и уже выкопанные траншеи могут быть затоплены грунтовыми водами, что существенно осложняет проведение работ в отведенные сроки», – сообщили в компании. За 2016 год ПАО «Ленэнерго» подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 50 заявлений об оспаривании постановлений ГАТИ о назначении административных наказаний. Электросетевая компания оспаривает штрафы для снижения их размеров. В настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится 10 заявлений об оспаривании постановлений, которые еще не были рассмотрены в 2016 году. В 2017 году ПАО «Ленэнерго» не получало административных штрафов, вынесенных ГАТИ.

На втором месте в антирейтинге ГАТИ оказался «Водоканал» — 14 млн рублей штрафов. Компания, как и «Ленэнерго», указывает на социальную значимость собственных работ и на то, что она обеспечивает услугами водоснабжения и канализования более 5 млн человек и десятки тысяч предприятий. «Кроме того, в нашем регионе в связи с особыми гидрогеологическими условиями и непростой инженерной инфраструктурой во время устранения аварийных ситуаций на сетях водопровода и канализации зачастую возникают непредвиденные технические обстоятельства, объективно не позволяющие укладываться в сроки действия аварийного ордера ГАТИ, который был обозначен в начале работ», – комментируют в «Водоканале».

Третье место по объему выписанных штрафов (8 млн) занимает строительная компания «Орион Плюс». Ранее «Фонтанка» писала, что в 2016 году компания получила контракты на ремонт дорог на общую сумму в 5 млрд рублей – в пять раз больше, чем в 2015-м. Этот взлет совпал по времени с двумя событиями: в состав акционеров вошли партнеры зятя экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, а Дирекцию транспортного строительства возглавил выходец из военного ведомства Вячеслав Урусов.