На Челиева водители любовались фонтаном холодной воды

Зрелище не по сезону 10 января могли наблюдать водители и прохожие в Невском районе Петербурга. В переулке Челиева дал течь пожарный гидрант, из-за чего на проезжей части образовался фонтан.

Как «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Водоканала», информация о прорыве поступила к диспетчерам в 13:40. Приехавшие на место сотрудники аварийной бригады локализовали течь и решили, что гидрант придется поменять. На водоснабжение ближайших домов вытекание воды не повлияло, движение транспорта не ограничено.