Электронный cервис ЗАГС снова начал принимать заявления на регистрацию брака

Автоматизированная информационная система ЗАГС снова целиком работает в штатном режиме и обрабатывает заявления на регистрацию брака. Об этом «Фонтанке» сообщили в Комитете по информатизации и связи. Всего по состоянию на 16.00 было принято 2054 заявления, из них 561 — в электронном виде, 21 — через МФЦ.

Ранее из-за большого количества бронирований со стороны петербуржцев временно была недоступна услуга по подаче электронных заявлений.

В Смольном подтверждают, что скорость обработки таких запросов не позволяла давать ответ заявителю в режиме реального времени, период ответа от сервиса достигал нескольких минут. Больше всего заявлений — 795 — принял ЗАГС на Английской набережной.

Самым популярным среди будущих молодоженов днем для заключения брака оказалось седьмое июля — вероятно, потому, что в кратком написании эта дата включает в себя максимальное количество семерок. В тройке лидеров оказались также 1 и 8 июля.