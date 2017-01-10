В Иркутске тысячам детей подарили на Новый год червивые конфеты
В Иркутске детям-льготникам на Новый год подарили червивые конфеты, сообщает агентство IrkutskMedia.
Отмечается, что бесплатные подарки были получены в Иркутске по линии социальной защиты. Родители написали три жалобы в управление Роспотребнадзора по Иркутской области, Минсоцразвития региона и к производителю конфет.
В настоящее время Роспотребнадзор выясняет, каким образом в подарках появились гнилые сладости.
«Жители... сообщили, что в бесплатных конфетах, которые были получены в Иркутске по линии соцзащиты, оказались белые червяки», — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре объяснили, что подарки просто так не покупаются, социальная защита проводит торги, по итогам которых выбирается поставщик: предприниматель или же юридическое лицо.
«Недобросовестному поставщику грозит штраф», — отметили в пресс-службе ведомства.
Как рассказал источник FlashSiberia в региональном правительстве, сладкие наборы от имени губернатора региона получили почти 100 тыс. детей из многодетных и малоимущих семей, социально незащищенных слоев населения.
Источник: «Газета.Ru»