В Иркутске тысячам детей подарили на Новый год червивые конфеты

В Иркутске детям-льготникам на Новый год подарили червивые конфеты, сообщает агентство IrkutskMedia.

Отмечается, что бесплатные подарки были получены в Иркутске по линии социальной защиты. Родители написали три жалобы в управление Роспотребнадзора по Иркутской области, Минсоцразвития региона и к производителю конфет.

В настоящее время Роспотребнадзор выясняет, каким образом в подарках появились гнилые сладости.

«Жители... сообщили, что в бесплатных конфетах, которые были получены в Иркутске по линии соцзащиты, оказались белые червяки», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре объяснили, что подарки просто так не покупаются, социальная защита проводит торги, по итогам которых выбирается поставщик: предприниматель или же юридическое лицо.

«Недобросовестному поставщику грозит штраф», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как рассказал источник FlashSiberia в региональном правительстве, сладкие наборы от имени губернатора региона получили почти 100 тыс. детей из многодетных и малоимущих семей, социально незащищенных слоев населения.