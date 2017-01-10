Live-акция по мотивам «Шерлока» пройдет в Twitter 10 января

Телеканал BBC One сообщил, что 10 января в 23:00 по московскому времени в Twitter пройдет #SherlockLive — интерактивная акция, благодаря которой пользователи смогут почувствовать себя детективами и провести собственное расследование. На это обратил внимание Mashable.

«Проверьте свою дедукцию в реальном времени в интерактивном деле Шерлока», — написано в твиттере BBC One. Очевидно, что пользователей ждет какая-то онлайн-игра по мотивам сериала. Чуть позже телеканал опубликовал другой твит: «Мы получили сообщение от незнакомца, выдающего себя за Шерлока Холмса. Мы этого не допустим». Более подробной информации об этой акции пока нет.

Ранее стало известно, что в новом сезоне «Шерлока» показали нового неожиданного персонажа.