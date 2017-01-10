Выгнувшийся рельс мешает трамваю № 6 доехать до конечной

Маршрут трамвая № 6 в Петербурге временно изменен из-за поломки на путях. В районе 13-й линии Васильевского острова выгнулся один из рельсов.

О возникшей неисправности 10 января сообщили очевидцы. В ГУП «Горэлектротранс» информацию о поломке подтвердили. Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, трамваи с 16:00 разворачиваются в обратную сторону в районе 19-й линии, не доезжая до конечной станции «Спортивная-2».

Устранять неполадки отправилась ремонтная бригада. Когда трамваи вернутся на обычный маршрут, пока неизвестно.